減免１個月使用費 挺豬肉攤 市府加碼1萬5援助金

台南市動保處查核人員加強巡視繫留欄豬隻健康情形。（動保處提供）

記者翁聖權∕新營報導

面對非洲豬瘟禁宰造成的營運衝擊，南市府七日再度加碼援助措施。除先前宣布全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤（鋪）位一個月使用費外，再加碼提供各公、民有市場每個生鮮豬肉攤（鋪）位一萬五千元援助金，協助攤商照顧員工、穩定生計，攜手度過停業的艱困期。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫工作攸關全民食安與產業安全，市府在全力防堵疫情傳入的同時，也不忘照顧第一線受影響的市場攤商，在考量攤商配合禁宰措施暫停營業，是為了全民的安全，市府也是他們最堅實的後盾，加碼金額用於照顧因停業而無法領取薪資的員工，讓他們能夠維持基本生活。

廣告 廣告

經發局長張婷媛指出，豬隻禁宰屬必要防疫措施，但也波及相關產業鏈從業人員的生計。後續將繼續維持清消強度，推出行銷活動，鼓勵民眾消費本土豬肉。

市府將再度加碼補助生鮮豬肉攤停止營業期間的損失。（經發局提供）

市場處代理處長林士群說，市場處將加速作業流程，確保每位攤商都能即時獲得援助。呼籲民眾踴躍採買，以實際行動協助豬肉產業鏈恢復元氣。

全國肉品市場七日開市，台南市動保處已於五日完成中央指定的高規格消毒作業，確保市場環境安全無虞。

農業局長李芳林指出，南市自十月廿二日全國實施禁運禁宰以來，持續督導屠宰場及運豬車每日執行擴大清潔與全面消毒，並依中央規定配合採樣監測。經ＰＣＲ檢驗，市場環境樣本均為陰性。

動保處長方川和說，肉品市場恢復拍賣後，市府將持續強化防疫管理與現場稽查，要求運豬車輛完成消毒後方可離場，並加強拍賣期間豬隻健康檢視與繫留欄豬隻健康巡查。同時督導運豬車司機及相關人員落實個人防疫措施，包含雨鞋、腳踏墊、車廂內外等處徹底清洗與消毒，防杜病原殘留與交叉感染。

農業部七日公布有關因應非洲豬瘟全國禁運禁宰、禁用廚餘期間之產業補助支持措施，農業局將盡速將申請書件轉給相關業者，並提醒配合補助規定備妥文件，速向受理單位提出申請。