減刑法案闖關參院 波索納洛恐大幅縮短刑期

（中央社巴西利亞17日綜合外電報導）巴西參議院今天將開始辯論可能為前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）減刑的法案，此案先前在下議院通過後，週末期間引發全國性抗議活動，數萬人上街示威。

70歲的波索納洛因在2022年大選落敗後策動政變未遂而被判刑，11月開始服27年刑期。

波索納洛支持者在國會為這位極右翼領袖爭取某種形式的特赦數月後，保守派掌控的下議院上週通過將大幅減少多項罪行刑期的法案。

這意味波索納洛可能僅需服刑兩年。

根據巴西利亞刑期執行法院估算，按現行規定，波索納洛需服約8年的實際刑期，之後才能符合條件接受司法監管下較寬鬆的服刑安排。

法案在下議院通過後，14日巴西各地爆發抗議活動，示威者高喊「不要特赦」，並舉著寫有「國會，人民之敵」的布條。

參議院的政治力量更為均衡，多位議員警告將會修改法案文本。隨著年終休會臨近，如果參院不能在19日前批准法案，辯論將推遲至2026年。

該法案還將惠及100多名波索納洛支持者，他們因在2023年1月針對政府機構的暴亂而被監禁，事件發生在總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任不久。

參議員維艾拉（Alessandro Vieira）呼籲拒絕該法案，稱其創造了「有利於犯罪行為的真正監管真空」。

法案起草人、眾議員達佛爾卡（Paulinho da Forca）則說，這是兩極分化國家中的「和解姿態」。

如果參議院通過，法案將送交魯拉簽署，魯拉已誓言否決，他說，波索納洛「必須為其罪行付出代價」。

但在巴西，國會擁有可以推翻總統否決的最終決定權。（編譯：鄭詩韻）1141217