減塑政策思維轉向循環經濟 零售與網購包裝納管

減塑政策不再只靠「禁」與「限」。環境部今天(29日)公布2025至2035年減塑新目標，從原本全面管制調整為重點管制再逐步擴大，在原本「禁限用」政策下導入循環經濟，從源頭進行綠色設計與減量。面對網購、外送帶動包裝暴增，環境部更首度將「零售包裝」與「網購包裝」納入管制架構，並攜手平台業者合作，讓減塑政策更能落實在民眾的生活文化中。

環境部29日舉行「2035減塑新思維記者會」，由部長彭啓明主持。彭啓明指出，過去以「禁限用」為主的減塑策略確實在塑膠袋、免洗餐具、飲料杯與吸管等項目上取得一定成果，但仍未達標，尤其新冠疫情後，外送與網購高速成長，紙餐具與包裝容器大幅增加，顯示單一「禁限用」政策已面臨瓶頸。

廣告 廣告

彭啓明表示，環境部在彙整民眾、環保團體與產業界意見後，發現台灣社會更期待的是「有方向、有選項、做得到」的務實路徑，因此，未來減塑將導入循環經濟思維，從法規要求轉向產品設計階段的綠色減量，並將零售包裝和網購包裝納管，而非僅在消費端設下限制。減塑目標也重新調整，以2024年為基準年，2030年一次性石化塑膠產品減量5%，2035年再進一步達到10%。彭啓明：『(原音)我們要引導民眾減塑，所以我們的思維要從全面管制改變成重點管制，再逐步範圍擴大，也就是說我們過去訂的2018年到2030年目標，我們重新思考，我們現在訂是2025到2035目標，我們會從所謂重點管制，其他部分會逐步擴大。』

資源循環署署長賴瑩瑩進一步說明，在新減塑里程碑的架構下，管制項目將由原本4項擴大為6項，新增零售包裝與網購包裝，未來將從公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集與零售通路等場域同步推動減量行動。

在實務作法上，將持續鼓勵自備與重複使用購物袋及餐具；推動「減塑市集」，例如建國花市減塑模式擴圈，鼓勵民眾自備購物袋，並提供二手塑膠袋等替代選項；內用餐飲則朝2030年不再提供免洗餐具的方向邁進。在飲料杯與吸管方面，將擴大自備優惠，在觀光景點與大型賽事、音樂祭等活動導入循環杯系統，同時輔導替代材質與就口杯的使用。針對零售與網購包裝，政策重點放在鼓勵並引導平台業者包裝輕量化、單一材質與提高再生料比例，網購則將推動最適包裝設計與導入科技技術減量。

環境部強調，「禁限用」仍是重要工具，但並非唯一手段，未來將以更細膩、柔性的方式導入循環經濟，雙管齊下，共同推動減塑。

記者會也邀請循環台灣基金會、包裝聯盟，以及momo、Uber Eats、foodpanda等網購與外送平台業者出席。循環台灣基金會董事長黃育徵表示，減塑必須從商業模式改變做起，他樂見外送與網購平台共同響應。零售商品包裝循環永續策略聯盟召集人郭財吉也指出，減塑需要供應鏈上下游與民眾協力合作，聯盟願意從自律走向制度化，以實際行動支持政策。

網購與外送平台業者也承諾將依各自通路特性響應政策，透過系統設計與包裝調整降低消費者改變習慣的門檻，以公私協力方式讓減塑成為生活的一部分，而非額外負擔。

環境部長彭啓明也預告，2026年初行政院有機會通過《資源循環推動法》、《廢棄物清理法》修正，對於台灣推動減塑政策會更有幫助。