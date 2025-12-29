減塑新思維 循環經濟與禁限用雙管齊下

環境部昨（廿九）日宣布減塑新目標，環境部指出，過去減塑多採「禁限用」措施，雖然成效顯著，但強制性管制對民眾生活韌性帶來挑戰。環境部特徵詢環團、產業及近五千則民眾建議，發現社會期待的是「有方向、有選項、做得到」的務實作法。未來策略將導入循環經濟，從源頭進行綠色設計與減量，導入循環經濟作為減塑新解方。

參考歐盟《包裝及包裝廢棄物規章（PPWR）》，環境部正式設定轉型指標：以二○二四年為基準年，二○三○年一次性石化塑膠產品減量五%，二○三五年減量十%。

環境部指出，過去購物用塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四項管制雖有成效，但新冠疫情促使外送與網購激增，單一「禁限用」已面臨瓶頸。