減塑新政拚5年減量5％ 環團促入法

環境部昨宣布民國114至124年新減塑措施，其中設定購物用塑膠袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具、網購包裝及零售包裝6大用品119年減量5％、124年減量10％的目標。

環團則指出，此減量目標難以改善塑膠汙染，呼籲環境部制定法令，規範各種行業別以及包裝類型的重複使用目標。

環境部107年規畫114年全面限用、119年全面禁用購物用塑膠袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具4大一次性用品目標。

環境部長彭啓明昨坦言，努力7年僅禁限用一次用飲料杯達標，顯示過去措施面臨瓶頸，114至124年新減塑措施，除因應消費型態改變，將新增納管零售、網購包裝，並導入循環經濟及產品設計概念，透過公私協力落實減塑。

環境部6大一次性用品管制場所為公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場／市集／夜市、零售通路，並參考歐盟，以113年為基準年，設定6大管制項目的一次用石化塑膠產品的減量率。

資源循環署長賴瑩瑩並說明，零售包裝鼓勵輕量化、單一材質、使用再生料、禁止使用PVC，預計115年或116年先鼓勵零售通路裸賣、可重複包裝；網購包裝則推動最適包裝與導入科技技術減量。

賴瑩瑩表示，免洗餐具則是119年店內用餐不能用，管制對象為連鎖餐飲業及大型企業。至於購物用塑膠袋，目前在建國花市鼓勵民眾使用專屬花袋、自備或二手袋，116年擴大至其他市集實施。

此外，目前連鎖飲料店提供自備飲料杯可享5元優惠，賴瑩瑩指出，115年推動5大離島冷熱飲外帶自備杯享優惠。塑膠吸管部分，未來鼓勵替代材質及推廣就口杯。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭則認為，環境部設定的減量目標對於改善塑膠汙染的效果微乎其微，且多數管制措施看不見落實時間點，推動重複使用更能減少塑膠生產，例如賣場販售的商品若以瓶器盛裝，應有一定比例數量提供消費者使用後歸還。

莊筱庭呼籲盡速依包裝類型以法令規範各種行業別的重複使用目標。