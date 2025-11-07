減塑有成！環境部頒獎表揚績優機關與企業，共創循環永續新典範

環境部（114）年10月31日舉辦「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水評比實施計畫」頒獎典禮，表揚在減塑政策推動上表現卓越的公部門與企業。除環境部榮獲「卓越引領組特優獎」不領獎外，做為表率機關有國防部、海洋委員會及行政院公共工程委員會。另內政部、交通部、文化部、衛生福利部、行政院主計總處、中央銀行及中央選舉委員會等單位則榮獲「卓越引領組優等獎」。同時，環境部頒發「綠意匠心環保禮盒評比大賞」得獎者獎牌，多家企業以創新綠色包裝展現環保實力，成為永續典範。

環境部自110年訂定「政府機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，持續帶頭示範綠色行動。截至114年，全國已有超過九成行政機關與學校響應，循環容器供餐累計使用量達637.7萬個，減少一次性垃圾約666公噸。除政府部門外，環境部也積極推動餐飲業加入循環供應鏈，迄今已輔導3,062家業者提供循環容器盛裝餐點服務。這些具體成果展現「以公帶私」的政策效益，使減塑行動從政府內部延伸至民間生活，落實永續消費文化。

資源循環署舉辦「綠意匠心環保禮盒評比大賞」，推廣「一多三少」綠色設計理念，鼓勵企業將美感與環保結合，打造兼具創意與永續精神的綠色禮品。今年「禮盒設計金獎」共有三項作品脫穎而出：由發現者電商股份有限公司推出的「法國 Patrick Font 精品果汁四入提盒」，以開窗結構與無膠卡榫設計展現減量精神，兼具堅固性與美觀；霆達科技股份有限公司的「2007 Jean Charles Lecuyer-Gevrey-Chambertin 1Er Cru Aux Combottes（KONNECT 永續匠心‧臻藏酒禮盒）」，採一體成形無膠結構並使用 FSC 認證紙材，兼顧結構穩定與開箱儀式感；吉品養生股份有限公司的「福貴糕 小福貴（黃金柚子）」，以可堆肥生物分解材質搭配環保紙材，並結合柚子與月亮意象，傳遞中秋團圓的溫暖心意。其他獎項與完整得獎名單詳如附件。本屆得獎作品皆在符合法規基礎上展現創新與永續設計精神，為我國綠色包裝與永續消費樹立新典範。

環境部表示，減塑不僅是環保口號，更是全民共同實踐的生活習慣。從一場會議、一頓餐食開始，推動循環容器與綠色包裝，就是為地球減少負擔的具體行動。民眾可透過「環境即時通APP」查詢全台循環容器合作業者資訊（iOS下載：https://reurl.cc/X5bg33；Android下載：https://reurl.cc/mZQ2KM），一起讓「用得少一點、地球好一點」成為生活日常。

以上訊息由環境部提供