減塑管制 新增零售及網購包裝

環境部宣布減塑新目標，結合網購與外送平台業者，希望達成二０三五年達成一次性石化塑膠產品減量百分之五目標。（環境部提供）

記者傅希堯∕台北報導

環境部二十九日宣布減塑新目標，將導入循環經濟，從源頭進行綠色設計與減量，並以一一三年為基準年，設定一一九年一次性石化塑膠產品減量百分之五，一二四年減量百分之十之階段性目標。

環境部表示，減塑目標是參考歐盟包裝及包裝廢棄物規章，與環團、產業及近五千則民眾建議而訂出，由於塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等單一「禁限用」措施已面臨瓶頸，轉型將跳脫單一手段，結合經濟誘因、階段性政策、場域推動及公眾教育等多元措施。

在購物袋與餐具方面將推廣「減塑市集」，鼓勵自備或使用二手袋；內用提供可重複清洗的餐具。飲料杯與吸管則擴大自備優惠，並於觀光景點與賽事建立循環杯系統，輔導替代材質並推廣就口杯。

零售與網購則鼓勵包裝輕量化、單一材質及使用再生料；網購則推動最適包裝與導入科技技術減量。

在外送平台方面，透過「預設不勾選餐具」引導消費行為，目前Uber Eats及foodpanda皆有約五成以上訂單未索取一次性餐具。在網購與零售端，ｍｏｍｏ電商運用大數據優化包裝，減重率達百分之三十四，紙箱再生量提升至百分之九十八，持續降低民眾參與減塑的轉換門檻。