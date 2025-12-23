減塑行動再升級 花蓮啟用環保餐具清洗中心

花蓮啟用環保餐具清洗中心

推動源頭減量，花蓮縣政府成立「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」，並於今（23）日正式啟用，承接清洗公部門與業者所使用的餐具，減少一次性免洗餐具的使用量，實現更完善的綠色生活環境。

花蓮縣環境保護局表示，清洗中心採用商用級自動化設備，從高溫沖洗、烘乾到紫外線殺菌皆依檢驗標準操作，並配置專業人員控管流程，確保餐具潔淨度達到食品衛生規範。初期服務將以縣內大型活動、學校與機關需求為主，後續將持續盤點資源，並擴大服務範圍，打造可供全民使用的綠色平台。近年來，花蓮在舉辦大型賽事時，會提供工作人員或選手使用「不鏽鋼便當盒」，清洗中心統一投入、清洗、消毒與配送，可進一步保障餐具衛生安全，同時提升活動辦理效率，減少因大量用餐而產生的免洗垃圾。

