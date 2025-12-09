減塑行動有成 南市擴大推動無塑生活圈





臺南市政府環保局響應「終結塑膠污染」、推動無塑生活，今年積極執行「無塑生活圈」計畫，加強市場及夜市的源頭減量措施，帶動市民養成自備環保袋、容器及餐具的習慣。活動期間累計減少使用逾10萬5千個一次性塑膠袋，減少 1,047 公斤的二氧化碳當量(CO2e)。

北區開元市場、下營區下營市場共 74 家攤商，加上小北觀光夜市 36 家店家積極響應「臺南減廢日」，提供加量、折扣、贈品等自備優惠，並每月加碼限量活動及抽獎，共吸引11,000多人次參與，展現市民對減塑政策的支持。環保局也補助小北觀光夜市 14 家店家提供超過 140 組重複使用餐具，從源頭做環保。

市長黃偉哲表示，市府將持續推動減塑政策，鼓勵市民從日常實踐「少用、自備、再使用」的理念，攜手減少塑膠垃圾、守護地球。環保局代理局長許仁澤也呼籲市民養成自備環保袋或購物籃的習慣，從源頭落實減塑，打造無塑綠色環境。

明年度，環保局將擴大「無塑生活圈」推動範圍，納入更多市場、商圈及夜市合作店家，建立更完善的重複使用容器循環系統。同時將導入智慧回收與數位集點措施，並進一步與學校、企業及社區合作，深化減塑教育與永續生活實踐。

