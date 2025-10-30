減塑行動舊物循環 永信獲得台美生態學校銀牌認證

永信國小教學團隊以ＰＢＬ設計課程，成功將「永續食物」與「廢棄物減量」化為學生主導的真實行動，並以「驅動惜食革命」獲得台美生態學校銀牌認證。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

永康區永信國小教學團隊以專題導向學習（ＰＢＬ）為引擎設計課程，成功將「永續食物」與「廢棄物減量」化為學生主導的真實行動，展現「學習不是考試，而是改變生活」的教育實踐力，並以ＰＢＬ「驅動惜食革命」通過台美生態學校銀牌認證。

永信ＰＢＬ計畫由核心推手之一陳誌文老師，帶領馬儀純、林雅玲、林麗娟教學團隊以ＰＢＬ理念設計課程，讓學生成為問題探究的主體，教師則扮演協助者、引導者的角色，而非「給答案的人」。孩子從思辨「為什麼剩食是一個問題」，自主提出假設與解決行動，並建立「完食統計表」與「剩食儀表板」追蹤成效，進而比較食物碳里程、研究在地食材與國際案例，形成行動方案與班級宣導任務。

在「廢棄物減量」路徑中，學生行動團隊發起「永信減塑行動家」計畫，從社區掃街、再生藝術創作到跳蚤市場舊物循環，並以數據反饋行動成效，促使塑膠回收量平均下降約二成。過程中教師以提問與協作支持為主，而非主導指令，使孩子成為改變課堂與校園文化的核心推動者。

校長吳博明表示，當學生不是被要求改變，而是因「理解」而願意行動時，教育才真正開始。他強調，銀牌認證的價值不在獎項，而在孩子擁有了以問題為起點、以行動為結尾的學習模式。

從餐桌到社區，從數據到行動，永信國小示範了一場屬於學生的永續革命：當孩子能為地球做出選擇，他們也正在打造自己的學習未來。