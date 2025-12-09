減塑 市場夜市源頭減量

復華夜市民眾自備餐具參與活動並獲得優惠券響應無塑生活。（環保局提供）

記者林怡孜∕台南報導

台南市推動減塑行動已見成效，市府今年以「無塑生活圈」為主軸，從市場到夜市全面啟動源頭減量，希望讓「少一個塑膠袋、多一點友善地球」成為市民日常習慣。在各單位與攤商共同響應下，活動期間已成功減少超過十萬五千個一次性塑膠袋，相當於減碳一點零四七公斤。

北區開元市場、下營市場等共七十四家攤商，以及小北觀光夜市卅六家業者加入「台南減廢日」，祭出自備容器加量、折扣、贈品等優惠，吸引逾一萬一千人次參與。環保局也補助夜市業者提供一百四十組以上的重複使用餐具，讓環保不只是宣導，而是在地攤位端就能落實的行動。