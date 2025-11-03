「減塑 i 臺東」倒數1個月！自備餐盒與環保杯享折抵優惠

【記者 朱達志／台東 報導】「減塑 i 臺東」第二波活動進入倒數階段，縣民及店家參與熱度持續不減，活動將持續至11月30日止，尚未參與的民眾可把握最後機會，自備餐盒或環保杯至臺東地區指定合作店家或臺東觀光夜市外帶餐點，即可享每份／每杯折抵 10 元優惠，讓環保不只是口號，而成為日常生活的自然選擇。詳細活動資訊及合作店家名單，可透過「減塑 i 臺東」LINE 官方帳號（https://lin.ee/b6lYpUD）查詢。

臺東縣政府表示，臺東以「慢經濟、慢生活」為施政核心，結合自然資源、地方產業與文化特色，持續推動環境永續與生活品質提升。此次減塑活動不僅落實環境保護政策，更結合地方商家與夜市文化，展現臺東善用在地資源、推動低碳生活的施政亮點與特色，也讓民眾能在日常生活中實踐環保理念。

環保局指出，活動自推出以來反應熱烈，目前除了70家合作店家響應，提供折抵優惠，也於每週六晚間 6 點至 8 點，在臺東觀光夜市（臺東市正氣路與中山路口）設置「快閃綠動」攤位（剩餘場次為11/8、11/15、11/22 及 11/29 共 4 場），邀請民眾邊逛夜市邊體驗減塑行動。凡自備餐盒或環保杯消費，並於攤位掃描 QR code，即可再享 10 元折抵，快閃活動不限次數，帶越多、省越多。現場不定期還有趣味互動遊戲，參與即可獲得低碳耕作紅烏龍、摺疊環保袋、環保餐具組及手工造紙 DIY 材料包等綠色好禮，數量有限，送完為止。若補助經費用罄，活動將提前結束，最新消息以臺東縣環境保護局臉書粉絲專頁公告為準。

環保局呼籲，減塑行動不僅是政策落實，更象徵臺東邁向永續生活的具體實踐。期盼透過折抵優惠與互動體驗，讓自備成為全民習慣，從市區到南迴、從夜市到街角，共同打造無塑風潮，攜手實現「金黃稻浪、蔚藍天空」長久並存的永續家園。（照片記者朱達志翻攝）