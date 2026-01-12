減壓又護心！營養師曝「這種巧克力」好處多：1招越吃越年輕

健康中心／李紹宏報導

巧克力香甜可口，受到不少大小朋友歡迎，選對口味、適量食用，真的能幫助身心愉悅！營養師高敏敏表示，吃黑巧克力能讓大腦分泌快樂荷爾蒙，只要選對純度，「真的能讓人變得快樂和健康」，不過也警告，如果是白巧克力就要盡量少吃。

營養師指出，適量食用黑巧克力，好處多多。（示意圖／PIXABAY）

黑巧克力富含「多酚」：適量食用護心又抗老

營養師高敏敏說，很多人都有「咬下一口巧克力，心情似乎瞬間變好了」的經驗，這並非心理作用，因為適度攝取「黑巧克力」確實能帶來生理與心理的雙重效益。

黑巧克力中富含的多酚能幫助提振精神、穩定專注力，並促進大腦分泌「快樂荷爾蒙」，有效舒緩壓力並提升睡眠品質。此外，其強大的抗氧化成分不僅能對抗自由基、延緩老化，還能促進新陳代謝與血液循環，維護心血管健康，讓身體機能與氣色同步提升。

白巧克力不含可可 盡量少吃

然而，市面上的巧克力種類繁多，並非所有巧克力都能提供上述健康價值。高敏敏指出，真正的健康首選是可可含量35％以上且加工最少的「黑巧克力」；廣受歡迎的「牛奶巧克力」雖然口感滑順，但往往添加了大量的糖與奶粉，營養密度較低。至於「白巧克力」則被點名應需特別注意，因為它其實不含真正的可可固形物，成分多僅剩下糖與油脂，食用過多僅會徒增熱量，建議民眾淺嚐即止。

白巧克力含高糖高油，應盡量避免食用。（示意圖／PIXABAY）

黑巧克力怎麼吃最健康？「純度」是關鍵

高敏敏建議，想要享受巧克力的好處又不造成身體負擔，就要選對純度。民眾在挑選時應以可可純度70％以上的黑巧克力為優先，才能確保攝取到足夠的營養素。同時也提醒，儘管黑巧克力對健康有益，但本質上仍屬於熱量密度高的食物，務必遵循「適量」原則，避免攝取過量導致體重增加，才能在享受美味的同時，真正做個聰明健康的「巧克力懂吃人」。

