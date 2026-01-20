減少不必要住院！臺大醫院優化「主動脈瓣膜置換」流程 照護走向極簡化

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】高齡化社會下，心臟瓣膜疾病患者也逐年增加。臺大醫院表示，經導管主動脈瓣膜置換術（TAVR）方面，亞洲地區多沿用傳統流程，從術前評估、術中全身麻醉，到術後入住加護病房，住院天數長達5至10天；臺大醫院心血管中心近年導入歐美常用的「極簡式」流程並持續優化，經評估部分患者可免於全身麻醉和入住加護病房；臨床執行結果顯示，近2成患者隔日即出院，住院天數縮短至3天，患者恢復情形改善、滿意度也有提升。

長者常見瓣膜退化 臺大醫院手術流程持續改善

臺大醫院余忠仁院長表示，瓣膜性心臟病過去多數是好發於兒童的風濕性心臟病，轉變為以高齡患者為主的瓣膜退化，且常伴隨其他疾病、狀況複雜。過去開胸手術需讓心臟停跳、再置換心臟瓣膜，傷口癒合和併發症風險多使得患者需長期住院。臺大醫院自2010年起導入TAVR技術，並持續改善流程，旨在提升患者照護品質。

臺大醫院心血管中心林茂欣醫師說明，近十幾年來的改善包括傷口的持續縮小、從全身麻醉發展到鎮靜麻醉，以及和影像醫學部合作，透過整合患者影像取得完整資訊，讓患者省去術前的住院評估。極簡式TAVR流程（Minimalist TAVR）其實在歐美早已行之有年，且新冠疫情之後，醫界更傾向盡量縮短患者住院天數，「我們已縮短到四天，但是還不夠。」

術後評估也簡化 一年內近2成患者隔日出院

為接軌國際，臺大醫院於2024年進一步簡化住院流程，林茂欣醫師分享，臺大醫院心血管中心TAVR團隊持續與麻醉部、護理部合作，先是評估原本在加護病房觀察的項目，包括心臟節律、傷口情形等，備有遠端監控模式的心臟病房亦可進行；待鎮靜麻醉恢復，在確保安全的前提下，符合條件者可直接回到普通病房，觀察一個晚上後，經評估最快隔天即可出院，後續再配合遠距醫療中心，持續4到6週針對患者恢復情形和併發症風險進行監控。

經2024年12月至隔年11月近一年的實際執行，團隊已讓三分之一的患者可於術後直接轉往普通病房，近20%的患者隔日順利出院，平均住院天數從5至10天，縮短至最快3天。林茂欣醫師也強調，只要是手術就必定有風險，仍可能出現併發症，因此不是所有患者都能夠不入住加護病房，皆需嚴謹評估才能放行；團隊也將重要觀察項目製成查驗表，涵蓋心電圖與生命徵象監測、術後傷口觀察、下床時間等，以確保醫療人員掌握患者整體狀況。

老婦再置換瓣膜免住ICU 「還是家比較舒服！」

69歲的病友王小姐分享，自己在2021年被診斷為二尖瓣膜及三尖瓣膜逆流，進行傳統開胸手術，術後入住加護病房觀察6晚，共計住院14天；去（2025）年又出現嚴重主動脈狹窄，醫師評估後建議盡可能避免再次開胸，因此選擇TAVR手術。她表示，住在加護病房相對不便、睡眠也受影響，這次術後直接入住普通病房，第三天就出院回家，目前生活也已恢復穩定。

新模式善用資源、還減碳排 臺大醫院設示範中心盼推廣至亞太

林茂欣醫師表示，符合條件者得以免去不必要的住院，對高齡長者來說，除了降低院內感染外，可提早下床也助患者不喪失行動能力，同時可減輕醫療人員負擔，空出病床、病房也有助減緩急診擁塞狀況，讓醫療資源和健保資源得到充分利用。「去年有30位患者不用入住加護病房，減少的碳排量相當於一台汽車繞行全台15圈，對地球也是一種貢獻。」

臺大醫院近期也與國際人工瓣膜醫材廠商簽署合作備忘錄，攜手打造「亞太區教育示範中心」，推動亞太區各大醫學中心針對治療流程的交流和人才培育，並制定在地化的亞洲治療指引，盼共同提升整體醫療品質。

