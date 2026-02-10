減少仰賴航母 美海軍領導人希望精簡化海軍行動

美聯社今天(10日)報導，美國海軍最高軍官希望說服指揮官們，在執行任務時使用更小、更新的船艦和其他裝備，而非像目前美國在委內瑞拉和伊朗附近海域的軍事集結這樣，一昧依賴大型航空母艦。

海軍作戰部長柯德爾上將(Adm. Daryl Caudle)的願景，是呼籲海軍部署更多客製化的船艦和裝備編隊，從而使海軍在應對危機時擁有更大的靈活性。他將這願景稱為他的「作戰指令」。

柯德爾在首度發佈此一新戰略前，接受美聯社的訪問。此前川普(Donald Trump)政府已將航空母艦和其他船艦調往世界各地，以應對新出現的威脅。此舉擾亂了原有的部署計畫，迫使船艦緊急航行數千英里，並為本已面臨日益嚴重維修問題的船艦和設備，帶來了更大的壓力。

廣告 廣告

世界最大的航空母艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)去年底從地中海(Mediterranean Sea)調往加勒比海(Caribbean Sea)，艦上成員最終支援了上個月逮捕時任委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)的行動。而兩週前，「林肯號」(USS Abraham Lincoln)航空母艦從南海(South China Sea)離開，抵達了中東，因為美國與伊朗的緊張局勢正在加劇。

柯德爾在訪談中表示，他的戰略將使海軍在如加勒比海等地區的存在更加精簡，以更好地應對實際威脅。

他說，他已和美軍南方司令部(U.S. Southern Command)的司令談過，「我們正在就他面臨的問題進行協商，我希望能讓他明白，我可以為此量身訂做一套方案。」

未來加勒比海駐軍規模縮小

總結來說，柯德爾表示，他設想在加勒比海的任務，將更加專注在攔截和監視商船航行。

美軍已經扣押了多艘與委內瑞拉有關、懸掛虛假旗幟的可疑油輪，這些油輪隸屬於一個全球性的影子商船隊，幫助各國政府規避制裁。

柯德爾說：「這其實不須要航母打擊群。」他補充表示，他認為只需要一些更小型的濱海戰鬥艦、海軍直升機，以及與海岸防衛隊(Coast Guard)的密切協調，就能達成這項任務。

數個月來，美國海軍部署了包括福特號在內的11艘船艦，和多艘承載著數千名陸戰隊員的兩棲攻擊艦到南美洲水域。這是一個重大轉變，該區歷史上只見過一到兩艘小型海軍船艦的部署。

柯德爾說：「我不要大量驅逐艦在那裡巡邏，只為了操作雷達監視出港的機動船隻和油輪。」他說：「這與這項任務並不匹配。」

轉向無人機或機器人系統

為了彌補此一不足，柯德爾設想更加依賴無人機或其他機器人系統，以便在海軍艦艇投入更少的情況下，為軍事指揮官提供相同的能力。他承認，這並非易事。

柯德爾說，就算一位指揮官了解某種新能力，其官兵「也可能不知道如何提出需求、如何整合和如何有效地運用這種新的特殊能力」。

他後來補充說：「這需要一點宣傳教育工作。」

川普總統一直偏好海軍採取大規模、大膽的應對措施，並大力展示火力。

川普曾稱航母和其護航的驅逐艦稱為「艦隊和小型船隊」。他還重新使用「戰艦」這一歷史悠久的名稱來稱呼一種計畫建造中的新型船艦，該船艦將配備極音速飛彈、核動力巡弋飛彈、電磁軌道砲(rail gun)和高能雷射武器。

若建造完成，這項擬議中的「川普級戰艦」(Trump-class battleship)將比第二次世界大戰時期的「愛荷華級」(Iowa-class)戰艦更長也更大。然而，海軍不僅難以部署川普所宣稱的某些艦艇技術，甚至要按預算、按時打造較小型、較不複雜的船艦方面也面臨挑戰。

鑒於此一趨勢，柯德爾說，如果林肯號最近重新部署到中東地區按照他的新計畫實施，他將與印太司令討論如何彌補這一損失。

柯德爾舉例說：「所以，當林肯號撤出，我有一個3艘船艦組成的編隊來彌補此一缺口。」

柯德爾認為，他的設想「過去4、5年來」已經在歐洲和北美實施並發揮作用。

他說，這也會很快應用到分隔俄羅斯和阿拉斯加的白令海峽(Bering Strait)，並指出隨著中國、俄羅斯和美國都將該地區列為優先，「北極的重要性日益凸顯」。

川普曾以中國和俄羅斯威脅為由，要求自北大西洋公約組織(NATO)盟友丹麥手中接管北極島嶼格陵蘭。

柯德爾表示，他知道他需要為該地區指揮官提供「更多解決方案」，而他的「量身訂做的部隊方案，將是實現此一目標的一種途徑」。(編輯：宋皖媛)