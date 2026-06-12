減少依賴台積電 傳Google找三星代工

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全球人工智慧（AI）浪潮正全面重塑半導體產業鏈與資本市場版圖。外媒披露，科技巨頭Google為破解台積電產能吃緊的困局，正與三星電子深度洽談2奈米AI晶片代工合作。與此同時，日本股市也迎來歷史性轉折，記憶體大廠鎧俠（Kioxia）在上市短短18個月後，市值正式超越豐田汽車，躍升日本市值之冠，成日本新股王。

據《The Information》報導，Google計畫將其代號為「Icefish」的第10代自研張量處理單元（TPU）部分訂單交由三星生產。這項策略旨在分散供應鏈風險，降低對長期合作夥伴台積電的過度依賴。

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然而，在目前規畫的TPU分工中，台積電仍將利用其最尖端的1.4奈米製程，負責生產技術難度最高的「運算引擎（Computing engine）」部分。而三星則預計採用其研發中的2奈米技術，代工生產連接運算核心與高頻寬記憶體（HBM）的關鍵「輸入／輸出晶粒（I/O die）」。

這款TPU是Google與聯發科共同開發，預計最快於2028年進入量產。分析指出，若三星能成功取得這筆訂單，將是其繼2025年拿下特斯拉價值165億美元合約後，另一重大突破。此外，Google也正同步與英特爾洽談，計畫在2028年委託生產超過300萬顆TPU，顯示Google建立彈性供應體系的野心。

在資本市場端，日本記憶體大廠鎧俠股價12日飆升7.6％，推升其市值突破44兆日圓（約8.7兆台幣），正式取代穩坐龍頭長達22年的豐田汽車，成為日本市值最高的上市公司。

鎧俠的前身為東芝（Toshiba）的記憶體部門，在2018年分拆後，受惠於AI資料中心對NAND快閃記憶體的強勁需求，今年以來股價狂飆超過670％，成為MSCI世界指數中表現最佳的成分股。