減少大洋-KY持股 益航：聚焦航運本業盼春燕

（中央社記者江明晏台北31日電）益航為降低持續承受中國百貨事業虧損的影響，今年陸續處分轉投資大洋-KY股權，持股比例從58.62%降至29.01%，達喪失控制力，益航表示，今年是「改變前的陣痛期，春燕可望來臨」，目前船隊共有11艘船舶，未來將回歸聚焦航運本業，對後續獲利持正向看法。

益航今年4月發布重大訊息，董事會決議處分子公司所持有的大洋-KY部分股權，以降低集團持續承受中國百貨事業虧損的影響，益航近期陸續公告處分情形。

益航對中央社記者總結表示，原先持有大洋-KY股權58.62%，決議將處分約30%股權，隨著今年股權持續處分，益航對大洋-KY的持股比例已降至29.01%，仍為第一大股東，但與第二大股東持股差距在伯仲之間。

益航並指出，因持股降低，加上大洋-KY董事長郭人豪及財務長相繼辭任，益航已喪失對大洋-KY的控制力，但仍維持派任2席董事。

益航成立於1965年，並於同年在台灣證券交易所上市，是台灣第一家公開上市的航運公司，主要經營散裝乾貨運輸服務，目前船隊共有11艘船舶，包括2艘 Handysize型、5艘Kamsarmax型及4艘Supramax型。

益航於2006年5月投資中國大洋集團，耕耘中國百貨零售市場，大洋-KY並於2012年6月在台灣掛牌上市，不過近年受中國整體經濟情勢影響，百貨產業營運承壓。

益航指出，過去大洋-KY約占集團整體營收65%，由於今年已近尾聲，處分大洋-KY對當年度每股盈餘（EPS）影響相對有限，明年起將改以權益法認列大洋-KY損益，並回歸聚焦航運本業，對後續獲利表現持正向看法。

益航形容，今年是「改變前的陣痛期」，期待明年營運體質好轉，「春燕可望來臨」。益航也戲稱，「疫情前投資航運被罵，疫情後投資百貨被罵」，未來將以深耕台灣、穩健本業為發展方向。

此外，業界推估，由於益航未來營收主力不再以百貨為主，預料將從貿易百貨股轉回航運股。（編輯：楊凱翔）1141231