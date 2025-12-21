減少汙染 環團籲多用低碳水泥

環團呼籲政府應要求公共工程使用一定比例低碳水泥，既能保護國內產業，也可減少碳排。圖為台北建材展展出低碳水泥。（本報資料照片）

排碳大戶明年就要繳交碳費，工商協進會擔憂國內水泥業正面臨東南亞進口水泥產品擴張的壓力，建議政府也對進口熟料及水泥課徵碳邊境關稅，並依照產業可承受程度調整碳費費率。環團則指出，碳費優惠多，業者實際繳納碳費最高每噸20元，若要因應進口水泥傾銷，政府應要求公共工程使用一定比例低碳水泥，既能保護國內產業，也可減少碳排。

工商協進會於上月舉辦「工商早餐會」提案說明，我國對進口水泥採零關稅政策，但亞洲鄰近國家均對進口水泥課徵關稅，且去年東南亞水泥進口總量已占國內需求3成，國內水泥業還需承擔碳費，進口熟料與水泥卻未被課徵相應的碳邊境關稅，恐造成碳洩漏，亦不利公平競爭。

提案建議，政府對國內水泥業者徵收碳費，應同步對進口熟料及水泥課徵碳費與碳邊境關稅，並依照產業可承受程度及經濟情況調整碳費徵收費率。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，業者訴求的台版碳邊境調整機制（CBAM），已規畫於明年完成法制化作業，民國116年要求國內外業者申報水泥產品碳含量。環境部也考量到碳費一般費率300元對水泥業負擔大，已預告草案，使水泥業可適用打2折的排放量調整係數，再搭配提出自主減量計畫，僅20％排放量需要繳費。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，台版CBAM僅在申報階段，短期內無法要求繳費，且碳費七折八扣，實際繳納費率僅每噸10至20元，對水泥業成本影響僅0.3至0.5％，不是影響營運的決定性因素。若要抵禦東南亞水泥傾銷，政府應要求公共工程使用一定比例低碳水泥，除能保護國內產業，也促使業者提升低碳水泥產量。