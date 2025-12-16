減少法院訴訟促進社會和諧縣長許淑華表揚績優調解委員
▲縣長許淑華頒獎表揚績優調解行政單位及人員。(記者蔡榮宗攝)
南投縣政府(十六)日在南投市南島婚宴會館舉辦「南投縣一一四年調解業務研習會」，縣長許淑華主持開幕並致詞，同時頒獎表揚績優調解行政單位及人員，肯定調解委員為地方排紛解難的貢獻。
這次調解研習及表揚活動，除了獨任調解績優人員獲許縣長肯定，一一三年度績優鄉鎮市調解委員會排名，草屯鎮調解委員會榮獲第一名，竹山鎮第二名、南投市第三名、埔里鎮第四名。許淑華縣長表示，調解委員發揮重要功能，不僅為民眾化解糾紛，更能減少訴訟來源、減輕法院負擔。她回憶擔任南投市長時的經驗，深知調解制度的價值。
許縣長指出，全縣調解委員多為資深長輩，在地信譽卓著，受民眾信任與擁戴。透過資深委員的調解經驗，鄉鎮調解成功率達七成以上，甚至有委員在金錢難以解決的案件中，自掏腰包化解紛爭，展現無私精神。她感謝所有調解委員及相關人員默默付出，面對民眾需要耐心與專業，協助解決問題，功不可沒。
許縣長強調，本次獎勵一一三年度調解案件成立比率達七成以上的公所，比過去增加兩所，顯示調解業務成效顯著。縣府透過表揚及聘請律師授課，提升委員實務經驗與法律知識，盼未來調解工作能更有效率，減低民眾訴訟負擔，促進社會和諧。
研習會也安排林彥谷律師講座課程，分享調解技巧及實務經驗分享，並進行交流，讓不同鄉鎮調解委員分享經驗、互相認識，便於日後討論相關問題。
草屯鎮調解委員會獲第一名，調解委員張榮月分享說，已連續擔任第三屆委員，調解工作不僅減少派出所負擔，更是功德無量的善行，以公正心態處理，能達到平衡效果。
竹山鎮調解委員陳朝焚則表示，自民國76年起從事調解工作，近年推廣個人獨任調解，方便民眾，減少委員會負擔。大家用心調解，小小鄰里問題透過溝通即可化解，成就感十足。
