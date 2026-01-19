減少觀光廢棄物 棉蘭飯店響應環保
印尼棉蘭的慈濟據點，近期跟「日里雪冷縣」的四家飯店合作啟用「環保點」，主要的原因就是想要從觀光廢棄物著手，來提高回收意識。事實上印尼的環保確實有待加強，每年產生6850萬噸垃圾裡，只有7.8%進入回收系統，連一成都不到，更有數據顯示，印尼一年至少有560萬噸的塑膠垃圾是直接流入環境當中，而這些「塑毒」，正在慢性破壞生態，改善國家的垃圾處理系統，到民間回收教育，確實是迫在眉睫的重要工作。
塑膠微粒就像地球的病毒，看不見、卻無所不在。印尼的垃圾堆置場，原本有經濟價值的「資源」，卻被當成垃圾，成為毒害生態的微粒。慈濟志工與飯店管理層到員工面對面，內容從設置環保點到管理垃圾，一一詳談，雙方都有共識，要將這場垃圾減量革命進行到底。
飯店業者 蘇瓦迪：「非常感謝能與慈濟合作，有了這項垃圾的處理方式，尤其是針對寶特瓶 紙箱，真的帶來非常大的幫助。」
其實在垃圾處理的問題上，相較眾多國家，印尼仍是敬陪末座。許多飯店都將各種類型的廢棄物統一丟棄，導致原本具有經濟價值的回收物，也只有一個終點站，那就是垃圾場。
慈濟志工 譚中榕：「我十分歡喜，能與這四家飯店的業主，結下了良好的善緣(設環保點)，包括日里飯店 巴迪克飯店，瓜拉納穆克魯酒店，和克魯快捷飯店。」
四個新環保點的牽手約定，使慈濟在北蘇門答臘的環保點，增加到79個。要在國土分散的印尼，翻轉環境教育，看似難度超高，但沒有動作，也就沒有開始。
更多 大愛新聞 報導：
機器人腹腔鏡手術 印尼慈院跨百紀錄
印尼醫療之愛 白內障手術帶來光明
