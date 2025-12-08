減少車禍！議員要求在向上路長陡坡加移動式地磅

台中市議員陳廷秀（如圖）今8日在市議會表示，指向上路六、七段老是發生車禍，他認為是過重、超載所造成，要求警察局在該處加地磅，減少車禍；警察局長吳敬田則表示，車禍的因素是多元，不是單一因素。

台中市議會進行市府總預算三讀議案第二讀會大體討論，市議員陳廷秀表示，向上路六、七段有區段測試，但還是常發生車禍，他認為是過重、超載才是元兇，要求警察局在該處加地磅，減少車禍。

陳廷秀強調，台中市是否移動式地磅？警察局長吳敬田表示，要去查一下；陳廷秀表示，怎會不知道？這路段是重中之重，警察局表示，不能只說加強取締，要求短期不能治本就要治標，治本需要編相當高預算興建橋樑，但治標很簡單，只要設移動式地磅，而且要求加強宣導，不要以身試法，超重超載。