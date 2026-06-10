減少院內感染！石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式

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記者簡浩正／台北報導

醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院。（示意圖／翻攝自pixabay）

台灣醫療人力短缺，加上醫療治療模式改變，許多手術處置無需住院，衛福部除現有門診靜脈康生素注射治療、感染症居家住院外。衛福部長石崇良今（10）日表示將參照國外經驗，希望今年下半年推動全癌別在家癌症治療，減少院內感染發生。

衛福部自前年起陸續推動「在宅急症照護試辦計畫」與「提早出院模式」，讓符合條件的感染症患者可以「在家住院」，方便民眾也減少家人照護負擔；去年也推動門診抗生素治療。

石崇良今早出席立院衛環會繼續審查「醫療法第二十四條及第一百零六條條文修正草案」等案。會前接受媒體聯訪時被問及上述問題。

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石崇良今早出席立院衛環會繼續審查「醫療法第二十四條及第一百零六條條文修正草案」等案。圖為石翁量與委員討論條文中。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良說，從前年開始推的在家住院，把原本要住院的感染症移到家裡，不僅更方便也減少家人照顧負荷；去年又推門診靜脈抗生素治療。過去在家住院是以感染症為主，今年前往瑞士日內瓦參訪時有至法國，他們的做法不僅將感染症移至家中，包含癌症病人都可以在家治療。衛福部也希望參照國外經驗，規劃於今（2026）年下半年進一步推動「在家癌症治療」，減少院內感染發生。

不過他說，化學治療有一定副作用，因此患者首次要在醫院治療，做完後若依且順利且裝設人工血管後，經醫師評估就可以考慮居家治療，不僅可以更穩定按照時程來接受治療，無需受到病房安排限制，也能將遭受感染機率降低。

媒體問到，此規劃是部分癌別，還是全癌別都可以？石崇良則說「我們的規劃是希望全癌別都可以」，但是當然要經過醫師的評估。

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