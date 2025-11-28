減弱為熱帶低壓仍有成颱機會！「Senyar」恐升格為今年第28號颱風

原本位於麻六甲海峽的熱帶風暴「Senyar」，已經跨越馬來西亞進入南海南部，強度目前減弱為熱帶性低氣壓（TD31）。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日本氣象廳認為，這個系統仍有機會再度增強，若達到標準，可能成為今年第28號颱風。

粉專說明，若系統重新升格為颱風，名稱有機會沿用原名「Senyar」，中文譯名可能為「賽妮亞」，但也不排除改用原先預定的名稱「洛鞍」，實際名稱須待正式升格後才能確定。不過，即便發展為颱風，發展時間預估相當短暫，在往東北方向移動的過程中，強度就會逐漸減弱。

廣告 廣告

粉專也補充，「Senyar」在陸地上強度已減弱為熱帶低壓，如今重新移入海面，才會出現短暫再增強的機會。





責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

新竹最低溫10.5度「白天回暖」 東北風挾帶汙染物4地區空污警示

早晚注意保暖！清晨最低溫僅11.6度 晚起水氣增轉雨

颱風「天琴」生成！ 氣象署曝最新路徑