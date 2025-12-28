減排不可少 專家看好跨國合作

我國在2年前即啟動國際碳權交易，本月還進一步引進美國碳權，滿足國內電子大廠需求。環團則呼籲，台灣能與國際合作減碳是好事，但獲得的碳權也不應用於國家目標，政府仍要致力於減排。

台灣碳權交易所的國際碳權交易平台在民國112年12月22日正式啟動，採「定價交易」模式運作，推估至今年底，總計成交量約10餘萬噸，今年12月還進一步引進美緬因州的「加強森林經營（IFM）」碳權，打破以往僅引進亞、非、南美洲開發中國家碳權的慣例，儘管單價可能較高，但更能確保符合國際客戶的ESG查核標準。

針對台灣欲與友邦巴拉圭合作造林換取碳權，台灣大學環境工程學研究所兼任助理教授劉銘龍表示，巴西亞馬遜雨林被破壞得相當厲害，造成地球整體二氧化碳吸收能力下降，台灣應協助中南美洲保護「地球之肺」熱帶雨林，在巴黎協定的規則下與友邦進行碳權合作。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇則強調，台灣能與國際合作減碳是好事一樁，但獲得的碳權不應用於實現國家氣候目標，且應說明其對國家長期排放軌跡影響及如何提升氣候目標。若想達標，仍應致力於國內減排。

回顧國際碳權交易平台首日掛牌，成交量為8萬8520噸，成交金額超過80萬美元，當時買盤主力集中在台積電、鴻海、聯電、日月光等半導體與代工大廠以及金控業者，但因為國際碳權只能「註銷」不得轉售，企業多採有需求才買的策略，並未出現囤積炒作潮。