減班不停學 高分署再充電計畫做勞工最強後盾

▲高分署鼓勵轄區事業單位及勞工善用減班休息期間申請「減班休息勞工再充電計畫」。

【記者 王雯玲／高雄 報導】面對國際經濟情勢變動帶來的影響，勞動部為鞏固國內產業發展，並穩定勞工就業，積極推動「減班休息勞工再充電計畫」，協助受影響的事業單位及勞工，共同面對挑戰。勞動部發展署高屏澎東分署(簡稱高分署)鼓勵轄區事業單位及勞工善用減班休息期間申請本計畫，透過減班不停學，不僅有效提升勞工的職能資本，還能協助事業單位留住人才，為未來發展奠定堅實基礎。

▲「減班休息勞工再充電計畫」不僅讓企業能規劃客製化訓練課程，勞工還能安心充電進修，精進專業技能提升競爭力。

「減班休息勞工再充電計畫」是勞動部為受國際情勢影響而與勞工協議暫時減少正常工時的企業及勞工所擬訂的方案。勞工可善用減班休息期間參加高分署辦理的訓練課程，透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，還可於減班休息前後薪資差額範圍內，依實際參訓時數申請訓練津貼，平均月投保薪資逾3萬300元之勞工，每月最高可領1萬7,210元；平均月投保薪資3萬300元以下之勞工，每月最高可領2,280元。

此外，事業單位也可利用減班休息期間，依公司經營發展策略與職能需求，規劃客製化訓練課程，以投資員工職能並提升人才專業能力，本計畫提供訓練經費補助，補助項目涵蓋講師鐘點費、外聘講師交通費、教材文具用品費及工作人員費用等，最高補助金額可達350萬元。

高分署轄區內一家機械設備製造業事業單位受這波國際情勢影響，訂單銳減而實施減班休息，透過申請「減班休息勞工再充電計畫」，協助勞工在減班期間不僅能獲得勞動部核發的訓練津貼，確保收入穩定並緩解經濟壓力，還能跨領域學習「職場溝通技巧」、「資訊軟體」、「電子商務」、及「微型創業」等課程，減班期間非但沒有荒廢，反而充實了職場軟實力，成功為自身職能充電，讓危機轉化為職涯加分的轉機，更有信心應對未來的職涯挑戰。

高分署郭耿華分署長表示，分署將持續優化服務，提供轄區實施減班休息之事業單位及勞工即時且多元的協助方案，藉由「減班休息勞工再充電計畫」的支持，穩定事業單位營運、確保勞工能安心充電進修，精進專業技能提升整體競爭力。符合資格的事業單位及勞工可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」（https://gov.tw/r7q）線上申請，或電洽高分署諮詢專線07-8210171轉3203。（圖／記者王雯玲翻攝）