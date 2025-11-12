減班不減薪 「減班休息勞工再充電計畫」助勞工學習加值、企業穩健前行
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】面對美國關稅政策等國際情勢的衝擊，製造業接單減緩，部分企業採取減班休息的方式作為因應。為協助產業穩定與勞工安心，勞動部除針對製造業9大行業推出「強化版僱用安定措施」外，更進一步推動「減班休息勞工再充電計畫」，不限產業別，凡受影響實施減班休息的企業或勞工均可提出申請。勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業善用政府資源，讓「減班」成為蓄勢待發的中場休息，該計畫提供企業最高350萬元的訓練補助、勞工每月最高1萬7,210元的訓練津貼，助力勞工補能量、企業再起飛！
中彰投分署指出，「減班休息勞工再充電計畫」可輔導企業規劃辦理內部訓練，亦可由勞工自行參訓。為提高彈性，該計畫放寬「減班時段參訓」限制，勞工只要在減班期間內參與公司訓練課程，或是分署自辦、委辦或經認定課程，包含「勞動力發展數位服務平台」的線上學習，都可納入補助時數。此外，企業自行開班亦不再受最低人數限制，讓中小企業更容易申請。
以中部一家金屬機電廠為例，因受關稅政策影響導致訂單驟減，公司不得不減班休息。中彰投分署獲報後，立即派員進廠關懷並輔導運用該計畫。企業隨即為26名員工規劃開設「產品設計與開發」、「視圖繪製」等課程。公司人資主管表示，經過系統化訓練後，員工的研發效率與溝通協作明顯提升，而且員工可領訓練津貼補薪資差額，生活無虞，也讓內部士氣大增。甚至有同事把課堂所學應用於新產品開發，讓公司在未來景氣回升時可望得以迅速接單，展現「邊學習、邊蓄力」的良性循環。
中彰投分署為了貼心照顧轄區勞工，若企業未辦訓練，勞工也可以就近到該分署所設立的青年職涯發展中心、中彰投區銀髮人才資源中心、勞動學苑、彰化就業中心、員林就業中心、南投就業中心第二辦公室、南投就業中心埔里分站等服務據點，均設有學習空間可免費提供勞工選修「勞動力發展數位服務平台」所提供的各類數位課程，課程內容豐富多元。計畫相關資訊歡迎上「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢。
其他人也在看
減班休息勞工再充電 邊學邊蓄力
面對美國關稅政策等國際情勢的衝擊，製造業接單減緩，部分企業採取減班休息的方式作為因應。為協助產業穩定與勞工安心，勞動部除針對製造業九大行業推出「強化版僱用安定措施」外，更進一步推動「減班休息勞工再充電計畫」，不限產業別，凡受影響實施減班休息的企業或勞工均可提出申請。勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業善用政府資源，讓「減班」成為蓄勢待發的中場休息，該計畫提供企業最高三五○萬元的訓練補助、勞工每月最高一萬七二一○元的訓練津貼，助力勞工補能量、企業再起飛！中彰投分署指出，「減班休息勞工再充電計畫」可輔導企業規劃辦理內部訓練，亦可由勞工自行參訓。為提高彈性，該計畫放寬「減班時段參訓」限制，勞工只要在減班期間內參與公司訓練課程，或是分署自辦、委辦或經認定課程，包含「勞動力發展數位服務平 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
人口供需嚴重失衡 外籍看護擬納長照人力
滿80歲申請外籍看護免評新制已於今年8月1日上路，至今3個多月，申請數量未如預期踴躍。不過，民間團體認為外籍看護是否出現「避重就輕」的現象仍有待觀察，他們並呼籲政府盡快整併長照評估工具，並將外籍看護納入長照人力，提升我國長照服務的專業性與品質。 80歲免評新制上路3個月 「避重就輕」了嗎？ 滿80歲申請外籍看護免評新制自今年8月1日上路，全台新增53萬名未失能、未失智的健康長輩有資格聘請外籍看護。新制施行前，勞動部推估約有10萬人會實際申請，當時引發許多反彈聲浪，民間團體擔憂看護人力將明顯供不應求，且外籍看護將「避重就輕」，重症、罕病、失智、失能等家庭勢必得加薪留人、甚至請不到人。 不過，新制上路至今3個多月，申請案件僅約8千件，未如預期踴躍。台灣國際勞工協會專員王俐婷表示，就該會觀察，健康長者申請外籍看護的比例很低，目前不到10件。 王俐婷並指出，對移工而言，當然希望被照顧者是健康、只需陪伴的狀態，但實務上可能會遇到需同時照顧2位健康長輩的三餐並負責家務，工作不一定比較輕鬆，外籍看護接案時也會綜合考量。她說：『(原音)我們前一陣子接到一個就是被照顧人是健康的，然後是照顧一個阿嬤，就是中央廣播電台 ・ 16 小時前
全家咖哩新品抗寒冬 OK超商XL鍋物吃飽飽
咖哩與起司新品登上超商貨架，主攻秋冬濃郁美食商機(圖/全家便利商店 提供)卡優新聞網 ・ 6 小時前
蘇澳池碧宮停車場也淹! 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵
地方中心／陳孟暄 張智凱 王云宣 陳聖翰 宜蘭報導豪雨狂炸宜蘭，多處傳出災情，南方澳池碧宮附近昨(11)天發生二度土石流，滾黃泥水夾帶石頭，衝進民宅與巷弄，居民苦不堪言，池碧宮地下室停車場，鐵捲門更是被沖灣，也被泥沙堵住，雖然今(12)天大水已經消退，但是滿滿的黃泥巴，公所也趕緊派出機具，協助民眾清理家園。挖土機全力開挖，把滿地土石鏟起，另一頭還有民眾拿起鏟子挖呀挖，雖然大水已經退去，但整條道路還是黃澄澄一片，滿地砂石，甚至有民宅一樓的玻璃門被沖破，屋內一片泥濘，居民回憶起當時，仍心有餘悸。附近住戶：「第二次就是大石頭,然後沖來過這邊來了，我有聽到說砰的時候，來不及了，就那個幾秒鐘的事情很可怕耶，真的，我好像要被淹死」。蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵。(圖／民視新聞)宜蘭連日大雨，蘇澳鎮成為重災區，11號一天內就傳出兩波土石流災情，導致泥水沖進民宅、巷弄，就連附近的池碧宮，地下室鐵捲門整片被壓彎，還有泥沙、石頭和雜物混為一團，直接堵住打不開。池碧宮主委 陳志賓：「對兩次，三點多一次，六點多那次就整個都流下來了，沒辦法走，因為那個土石流下來，都是水、石頭，還沒進去，現在整個都塞住，(沒辦法開門)沒辦法啊，鐵門也都壞掉了」。蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵。(圖／民視新聞)蘇澳鎮長 李明哲：「昨天收到通報之後，我們公所的人員，還有機具就已經進駐了，到後來因為又雨勢又太大了，所以那個地方的整個現場的狀況，其實也不適合做這個處理，這一次受災的面積實在太大了，而且我們需要非常多的機具，人力來協助」。所幸雨勢已經趨緩，公所趕緊加派機具與人力搶災，居民也抓緊時間清理家園，就是希望能早日回到安穩生活。原文出處：蘇澳池碧宮停車場也淹！ 大量泥水灌入 鐵捲門遭土石堵 更多民視新聞報導宜蘭淹水「阿嬤無力逃上樓」！上空猛男團「划船神救援」孫女淚謝吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了民視影音 ・ 15 小時前
全球工會結盟 共同抵制港口自動化浪潮
根據英國航運相關網站表示，全球港口及海運工會近期再度升高對自動化趨勢的反彈。多個工會組織宣布成立「全球海事聯盟」（GlobalMaritimeAlliance），誓言共同抵制各國港口及碼頭營運商推動的自動化政策，主張此舉正在「犧牲勞工權益以換取資方利潤」。這項決議出自於葡萄牙里斯本舉行的為期兩天峰會，會議由「國際碼頭工人理事會」（InternationalDockworkersCouncil,IDC）與「國際長岸工會」（InternationalLongshoremen′sAssociation,ILA）共同主辦，主題為「以人為本，不為利潤：反自動化」。峰會吸引超過六十個國家數百名工會代表、產業領袖與學者參與，並通過一項行動框架，明確反對港口自動化投資計畫。與會工會強調， ...台灣新生報 ・ 1 天前
徵信社月薪5萬「神祕職缺」工作內容曝！網驚：小三變職業
生活中心／周希雯報導許多人懷疑另一半外遇時，會找徵信社協助私下蒐集證據；近來演藝圈因爆出「粿王風暴」，男星范姜彥豐被傳透過徵信社，挖到妻子粿粿出軌好友王子的證據，再令徵信社成為熱門話題。沒想到，最近有網友在人力銀行發現，徵信社突然釋出「神秘職缺」，7大工作內容更令眾人看傻，「風險太高！」民視 ・ 17 小時前
颱風期間勞工未出勤 勞動局：雇主不得視為曠工或強迫補班
鳳凰颱風逼近，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，颱風發生時，如工作地、居住地或上下班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分桃園電子報 ・ 1 天前
國民年金明年起調漲！每月最高多繳84元
[NOWnews今日新聞]衛福部今（12）日公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，明年1月1日起，將由現行1萬9761元調為...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
國保明年調漲 影響270萬人
衛福部昨（12）日宣布，因2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79%，依法調整國民年金...聯合新聞網 ・ 3 小時前
國保元旦調漲 漲幅達6.79％！衛福部：「2類人」不受影響
[Newtalk新聞] 衛福部今(12)日公布，因近三年CPI累計成長率達法定門檻，國民年金保險(國保)月投保金額自115年1月1日起由19,761元調升至21,103元，各項給付同步調高。衛福部指出，民眾自付保費僅小增43至84元，每年增收37.5億元納入國保基金，低收入戶與重度身障者補助不變。 衛福部說明，國保月投保金額自112年起為19,761元，經查111年10月至114年9月CPI累計成長率已達6.79％，超過《國民年金法》第11條規定的5％調升標準，因此確定依規定自115年1月1日起，調整為21,103元。而隨著月投保金額的調整，國保的各項給付金額也同步調高。衛福部指出，生育給付將由39,522元調升為42,206元，喪葬給付則由98,805元調升為10萬5,515元。此外，若是年滿65歲、有15年國保年資的被保險人，未來領取A式老年年金給付時，給付金額可望達到6,107元，有利於國保民眾之基本經濟安全保障。 至於保險費的變動情形，衛福部說明，雖然每月自付保費將小幅增加43元至84元，但由於政府會依被保險人身分，補助40％-100%的國保保費，因此政府補助保費也相對增加57新頭殼 ・ 16 小時前
試用期終止契約 勞動部：雇主仍應給付資遣費
勞動部今天(11日)指出，雇主若因歇業、虧損、公司改組、或勞工遭遇職業災害導致無法勝任等原因，必須與勞工終止契約時，應給付資遣費，且需在終止契約後30天內支付，否則將處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。 勞動部指出，勞退新制自94年(2005年)7月1日起施行，迄今年已滿20週年。依勞工退休金條例、勞退新制第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給與標準，按勞工的工作年資，每滿1年發給2分之1個月平均工資，未滿1年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期給付，屆期未給付者，應按次處罰。 勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。 勞動部退休福祉司司長黃維琛指出，試用期換算下來也許才幾百元資遣費，但若沒在30天內給，最低的處罰就是30萬元。他說：『(原音)雖然這個資遣費，在1、2天的年資來講很少，也許是幾百塊錢，但是一旦在30天內沒有給這個錢，處罰中央廣播電台 ・ 1 天前
減緩所得不均 央行：提高最低工資有幫助
[NOWnews今日新聞]立法院財政委員會明（13）日邀財政部、中央銀行等相關部會就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告。央行在書面報告指稱，為減緩所得不均，...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
國保月保額 明年調漲
衛生福利部昨（十二）日公布，一一一年十月至一一四年九月消費者物價指數（CPI）累計成長率六‧七九％，依法調整國民年金保險的月投保金額，一一五年一月一日起，將由現行一萬九七六一元調為二萬一一○三元，各項給付的金額連動調高，每月自付保費調整同時，政府補助保費同步增加，低收入戶及重度以上身心障礙者由政府補助不受影響，保障民眾權益。國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第十一條規定，當CPI累計成長率達五％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。衛福部表示，國保月投保金額自一一二年起為一萬九七六一元，查一一一年十月至一一四年九月CPI累計成長率達六‧七九％，因此一一五年一月一日起，依法將調 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 12 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 29 分鐘前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 17 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 13 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前