減班休息人數創3個月新低 勞動部官員曝原因

勞動部今（16）公布最新減班休息統計，實施家數378家、實施人數7,118人，人數創下3個月來新低。（示意圖：MotionElements）

勞動部今（16）日公布最新減班休息統計，實施家數378家、實施人數7,118人，與前一期相比家數減少78家、人數減少2,035人，人數創下3個月來新低。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，主要是中大型企業接獲「短期訂單」，但景氣並未全面性改善，是否能延續到明年1、2月仍有變數。

值得一提的是，實施減班休息的企業，受美國關稅影響仍是大宗。根據地方政府回報，本期受美國關稅影響實施減班休息的廠商307家、6,339人，人數占比將近9成，不過也比上一期減少62家、1,847人。

黃琦雅表示，這期實施人數是9月15日統計以來的低點，但距離美國關稅宣布實施的3月底，減班休息實施人數1,993人，仍有一段差距。本期主要實施行業仍以製造業最多，共309家、6,667人，人數占93%，其中，又以金屬機電工業249家、5,014人占多數；實施企業以50人以下企業占9成，月休1至4天最多。

黃琦雅指出，本期減班休息人數下降，主要反映部分中大型企業接獲短期訂單，但景氣並未全面性改善，是否能延續到明年1、2月仍有變數，尤其農曆年前後，還須持續觀察。