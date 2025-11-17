減班休息人數微增製造業占9成 金屬機電業最苦

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅尚未定案，但就業人口受關稅的衝擊狀況呈現穩定狀態，勞動部公布最新一期減班休息統計，本期家數減少20家，人數微幅增加125人，總數達8331人中，製造業仍高達9成，且其中佔比最高、6029人為金屬機電業員工。

勞動部今(17)日公布勞雇雙方協商減少工時統計，共有435家、8456人實施，較上期相較，本次家數減少20家，人數增加125人。另有72家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有1137名員工恢復原本工時。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱指出，本期實施的事業單位大部分都集中在製造業，家數達353家、人數7923 人。進一步分析造業的實施狀況，比上一期減少19家，人數增加 74 人，製造業各行業別中，又以金屬機電工業283 家、人數 6,029 人 的佔比最高。

此外，自4 月 7 日至11 月 15 日，各地方政府收集到的資料，實施減班休息的企業中，共有 353 家、7530 人屬於受美國關稅影響，較上一期減少 17 家，實施人數減少 45 人。李怡萱表示，本期實施減班休息的事業單位，71%的企業(308家)為適用僱用安定措施的產業，有接近8成(78.1%，6,607人)員工可以申請薪資差額補貼。換言之，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施的業別，也可申請訓練津貼，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

