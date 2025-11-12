減班休息勞工再充電計畫 助勞工學習加

減班休息勞工再充電計畫讓勞工能在減班時段進修充電。（中彰投分署提供）

記者黃志炫／台中報導

面對國際情勢衝擊，製造業接單減緩，部分企業採取減班休息的方式作為因應。為協助產業穩定與勞工安心，勞動部除針對製造業九大行業推出「強化版僱用安定措施」外，更進一步推動「減班休息勞工再充電計畫」，不限產業別，凡受影響實施減班休息的企業或勞工均可提出申請。勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業善用政府資源，讓「減班」成為蓄勢待發的中場休息，該計畫提供企業最高三百五十萬元的訓練補助、勞工每月最高一萬七千二百一十元的訓練津貼，助力勞工補能量、企業再起飛！

中彰投分署指出，「減班休息勞工再充電計畫」可輔導企業規劃辦理內部訓練，亦可由勞工自行參訓。為提高彈性，該計畫放寬「減班時段參訓」限制，勞工只要在減班期間內參與公司訓練課程，或是分署自辦、委辦或經認定課程，包含「勞動力發展數位服務平台」的線上學習，都可納入補助時數。此外，企業自行開班亦不再受最低人數限制，讓中小企業更容易申請。

以中部一家金屬機電廠為例，因受關稅政策影響導致訂單驟減，公司不得不減班休息。中彰投分署獲報後，立即派員進廠關懷並輔導運用該計畫。企業隨即為二十六名員工規劃開設「產品設計與開發」、「視圖繪製」等課程。公司人資主管表示，經過系統化訓練後，員工的研發效率與溝通協作明顯提升，而且員工可領訓練津貼補薪資差額，生活無虞，也讓內部士氣大增。甚至有同事把課堂所學應用於新產品開發，讓公司在未來景氣回升時可望得以迅速接單，展現「邊學習、邊蓄力」的良性循環。