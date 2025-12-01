減班休息回升至9千餘人 新增697人

（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部公布最新減班休息家數456家、人數9153人，較上期增加697人，以製造業占8619人為大宗，主要有3家規模150人以上業者實施，包含機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計456家，實施人數9153人，與11月17日公布實施家數計435家，實施人數8456人相比，此次家數增加21家，人數增加697人。

廣告 廣告

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，本期有19家通報停止、提前終止或是屆期不再實施減班休息，共有215名員工恢復原本的工資與工時；本期人數增加主要原因是有3家超過150人的廠家實施減班休息，分別是機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業。

黃琦雅補充，經業者回報，上述3家皆表示有受到美國對等關稅影響，導致訂單縮減。整體而言，本期經業者自評有受美國關稅影響的家數為369家，影響人數8186人。

今年下半年減班休息在11月3日當期出現首次下修，總人數降至8331人，然而後續緩慢回升，本期又突破9000人。黃琦雅指出，目前觀察實施減班休息的業者大多都是個別廠家，人數浮動與廠家規模有關，如本期有3家較大規模的業者實施，帶動人數上升；勞動部會主動訪視實施減班休息的業者，提供就業安定措施協助。

黃琦雅說明，本期企業規模在50人以下者仍占多數，共有417家，超過總數的9成以上；若扣除上述3家較大規模的企業，整體增加人數大約在100至200人左右。

若就產業別區分，本期實施減班休息仍以製造業376家，8619人為大宗，其中又以金屬機電工業占比最多，有300家、影響6404人。

勞動部表示，目前通報減班休息的勞工，有328家為適用僱用安定措施的產業、7034人可申請薪資差額補貼；員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。（編輯：張雅淨）1141201