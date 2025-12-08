減班休息新制上路 勞工可持協議書向勞工局通報

記者張秉淞／臺中報導

為提升勞工權益保障，中市府勞工局提醒，自勞動部於114年12月2日修正相關規定後，勞工如與雇主協議實施減班休息（俗稱「無薪假」），除雇主應於實施前1日完成通報外，勞工亦可憑協議書自行向勞工局通報，避免因雇主延遲通報導致無法及早取得就業安定等協助措施。

勞工局長林淑媛今（8）日說明，若雇主僅以口頭方式與勞工約定減班休息，導致勞工無書面協議可供通報，勞工可依《勞資爭議處理法》申請調解，並以調解成立之紀錄作為通報證明；如調解不成立，勞工局將主動向雇主查證，確認屬實者即納入通報，協助勞工及早取得相關資源。

廣告 廣告

林淑媛提醒，現行法令並無「無薪假」一詞，合法名稱為「減班休息」。雇主若與勞工協商實施此措施，每次不得超過3個月；按月計酬勞工每月工資不得低於最低工資（114年為28,590元，115年起為29,500元）。部分工時人員則依原時薪與減少時數計算。期間勞保、健保與勞退均須持續提繳，且減班休息涉及個別勞動條件變更，必須取得勞工本人同意。

林淑媛強調，若雇主片面要求減班休息並扣減工資，屬違法行為，勞工無須補服勞務，雇主仍應全額給付工資。勞工除可請求補發差額外，也可依《勞基法》第14條終止契約，要求資遣費及非自願離職證明書。雇主若未依法給薪，將面臨2萬元至100萬元罰鍰。

為協助受景氣影響的勞工，勞工局已於官網建置「因應美國關稅勞工局協助方案」專區，提供涵蓋安心就業、職能充電、安穩僱用等20項服務，並提供減班休息通報表件下載（https://reurl.cc/7KjzYy）。若有相關疑問，可洽1999、市府代表號04-22289111分機35200，或至新市政中心文心樓1樓勞工局服務櫃台諮詢。