減班休息統計人數出爐！勞動部曝補貼申請方式 每月可領1.7萬

財經中心／王文承報導

勞動部今（1）日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計456家，實施人數9,153人。11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,456人。本次家數增加21家，人數增加697人；另有19家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有215名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。

減班休息統計出爐 勞動部曝補貼申請方式



勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

廣告 廣告

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有71.9%的企業(328家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(76.8%，7,034人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

更多三立新聞網報導

同事大一輪以上！00後嘆「職場像黑白」好孤單 一票人揭好處：根本天堂

好心變困擾？台旅客赴日退房整理乾淨 房務、業者曝原因：不如做1事

開盤／台股早盤開高急殺55點！台積電翻黑挫15元 聯發科逆襲噴漲25元

年薪800萬也沒用！59歲男省吃儉用30年 退休前因妻1句話瞬間心寒

