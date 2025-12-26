減班休息薪資差額補貼 僱用安定措施申請至115年1/31止





勞動部於8月1日至明年1月31日推動僱用安定措施，凡符合條件的勞工提供薪資差額補貼，每人每月最高可領1萬2100元，最長6個月。另外，勞工也可參加減班休息再充電計畫，依減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210元。勞發署雲嘉南分署表示，民眾如對申請流程或文件準備有疑問，可撥打0800-777-888，或06-6985945分機1627、1645、1708及轄區各就業中心，由專人提供諮詢與協助。

廣告 廣告

雲嘉南分署表示，僱用安定措施薪資差額補貼，符合條件的勞工為受僱任職屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，及其他運輸工具及其零件製造等9種行業別。凡與雇主協議實施減班休息累計達30日以上，並向地方主管機關通報者即可申請，以減輕薪資減損帶來的衝擊。

減班通報除由事業單位通報外，持有減班休息書面協議書的勞工，也可自行向地方政府通報。若僅有口頭約定、無法提出書面資料者，則可透過勞資調解，以調解成立紀錄替代通報。若調解未成立，地方主管機關將依法查明，經查證確有減班休息情形者，會列冊通報。雲嘉南分署表示，補助金額比例為70%，每月最高補助1萬2100元，最長補助6個月，每人可補貼7萬2600元。

雲嘉南分署表示，減班休息勞工再充電計畫，申領薪資差額補貼期間，透過訓練課程精進專業技能、提升職場競爭力。受僱公司若未符合僱用安定措施適用9大行業別，仍可依薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210元。全時工作的基層勞工，若減班前勞保平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元，參訓後，也可申請每月最高2280元的訓練津貼。

更多新聞推薦

● 今明迎風面濕冷 週日起冷氣團減弱