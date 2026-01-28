減班休息薪資補貼延長辦理 勞工最高領1萬1500元

（中央社記者吳欣紜台北28日電）穩定減班休息勞工就業，勞動部今天宣布，考量關稅政策遞延效應等，將延長僱用安定措施至7月31日，9大行業勞工減班休息可申請薪資差額補貼，每月最高可領新台幣1萬1500元。

因應美國對等關稅、新台幣匯率波動及進口關稅政策調整等國際情勢變動，國內產業不僅產生憂慮，連帶勞工工作權也可能受影響，恐衝擊4.2萬名勞工。

雖然台美關稅談判底定，但勞動部今天發布新聞稿指出，考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而減班休息，加上產業正處於復甦轉型關鍵期，為給予企業及勞工最大支持，將公告9行業延續辦理僱用安定措施至7月31日。

9大行業包含「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

勞動部表示，只要9行業在2月1日至7月31日期間有雇主協議實施減班休息達30日以上，且經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%。

此外，除薪資差額補貼外，如果勞工還同時參加「減班休息勞工再充電計畫」的訓練，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，協助勞工減輕減班休息期間薪資減少的影響。

假設一名每月投保薪資4萬5800元的勞工被減班休息至每月薪資為最低工資2萬9500元，等同每月薪資損失了1萬6300元，若該名勞工領取薪資差額補貼1萬1500元（無條件進位至百位數），剩下的4800元可透過勞工再充電計畫，領取每小時196元的訓練津貼，以達到薪資未減損目標。

根據統計，僱用安定措施從去年3月實施、8月擴大對象至9行業後，截至今年1月15日止，已補助471家事業單位共7690名勞工薪資補貼，核發近5000萬元。（編輯：龍柏安）1150128