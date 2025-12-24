減班休息補助申請 明年一月截止

勞動部推動「僱用安定措施」，針對今年八月一日至明年一月底因符合減班休息的九大行業別勞工，每人每月最高可領取一萬二千一百元，雲嘉南分署提醒民眾把握申請期限。(雲嘉南分署提供)

記者盧萍珊∕官田報導

勞動部推動「僱用安定措施」，針對今年八月一日至明年一月底因符合減班休息的九大行業別勞工，每人每月最高可領取一萬二千一百元，也可合併「減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼請領，雲嘉南分署提醒民眾把握申請期限。

雲嘉南分署指出，凡與雇主協議實施減班休息累計達三十日以上，並向地方勞政主管機關通報的受僱勞工，且任職公司屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等九大行業別，即可申請薪資差額補貼，以減輕薪資減損衝擊。

補助金額以減班休息前三個月平均投保薪資與減班後協議薪資的差額為計算基準，補貼比例為百分之七十，每月最高補助一萬二千一百元，最長補助六個月，累計最高每人可補貼七萬二千六百元。可由勞工本人自行辦理或雇主代為提出，除紙本申請外，也可透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申辦。