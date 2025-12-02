減班休息規範修正 勞工1人持協議書也能通報

（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部每月會發布2次減班休息通報統計，並給予減班休息勞工就業安定措施協助，為第一時間觸及減班休息的勞工，原本只能由事業單位通報，擴大為即使只有一名勞工，只要有協議書勞工也能自行通報。

勞動部今天修正「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」及「地方勞工行政主管機關因應事業單位實施勞雇雙方協商減少工時通報及處理注意事項」，以利提供受減班休息勞工就業安定相關措施，避免事業單位未及時通報。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅今天在記者會中解釋，原規範是由實施減班休息的事業單位，向地方勞工主管機關和勞動部勞動力發展署各分署通報；修正後擴大通報減班休息對象及管道，持有減班休息書面協議書的勞工，可自行向地方政府通報。

黃琦雅解釋，由於政府推行就業安定措施，希望能第一時間觸及每一個減班休息的勞工，因此擴大通報機制；若是事業單位僅口頭與勞工約定減班休息，勞工無法提出減班休息書面協議書，可透過調解程序，並以調解成立紀錄替代減班休息書面協議書進行通報。

黃琦雅進一步說明，如果調解不成立，地方勞工主管機關會進一步向事業單位依法查明，如查證確有實施減班休息，應即直接列入通報案件，藉此避免有實施減班休息但未通報的「黑數」；倘若雇主無正當理由拒絕出席調解，則可依「勞資爭議處理法」處理。

黃琦雅鼓勵「即使只有一名勞工也可以通報」，該名勞工仍可立即使用就業安定措施；地方會依規定盡速輔導該公司、協助通報。

黃琦雅補充，目前並未收到事業單位實施減班休息但未通報的案件，且通報減班休息，雇主、勞工都可獲得協助，相信也不會有不通報的動機。（編輯：李亨山）1141202