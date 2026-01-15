減班別擔心！強化版僱用安定措施 勞工進修每月領1.6萬

勞動部針對實施減班休息的企業，推動強化版的「僱用安定措施」，除擴大適用9個行業及補貼薪資差額7成外，還結合減班休息勞工再充電計畫，勞工進修每月可領1.6萬。

針對實施減班休息的企業，勞動部推動強化版的「僱用安定措施」， 除擴大適用9個行業及補貼薪資差額7成外，還結合減班休息勞工再充電計畫。 （示意圖／中天新聞）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署發布新聞稿表示，為因應國際經濟情勢變化及產業鏈調整，勞動部針對實施減班休息的企業，推動強化版「僱用安定措施」，除擴大適用9個行業及補貼薪資差額7成外，還結合「減班休息勞工再充電計畫」協助減班休息勞工於減班期間，透過在職訓練補助與訓練津貼等措施，穩定勞雇關係並提升整體人力素質，達成穩定企業僱用與保障勞工就業的雙重目標；桃竹苗分署呼籲轄區企業與勞工，善用政府資源於減班期間強化專業職能，為景氣復甦預作準備，成功將產線「調整期間」轉化為人才培育與能量累積的重要契機。

適用之9行業勞工：

勞動部公告受僱於「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」9個行業的勞工，在114年8月1日至115年1月31日期間，如果有與雇主協議減班休息的情形，可以申請薪資差額補貼，申請期限為實施減班休息每滿30日之次日起90日內，向工作所在地的勞動力發展署所屬分署提出申請，或透過「台灣就業通」線上申辦。

民眾若想了解更詳細的規定及線上申請，可以前往上勞動部勞動力發展署官網措施專區。

桃竹苗分署指出，勞工再充電計畫補助企業於減班休息期間為員工辦理教育訓練，最高可申請350萬元補助費用，補助範圍涵蓋講師鐘點費、教材、場地及工作人員費用等，為便利企業多元培訓需求，取消訓練課程最低開班人數限制，讓企業辦訓更具彈性；減班勞工參訓期間可依實際時數請領訓練津貼，並按每小時最低工資計算；隨著115年最低工資調整，相關金額也依法重新核算，如月投保薪資逾31,800元者，每月最高可領取16,300元；投保薪資在31,800元以下者，每月最高可領2,940元。此外，勞工學習管道也更具彈性，除參與桃竹苗分署自辦及委辦的訓練課程外，亦可透過勞動力發展數位服務平台線上學習新技能，不受時間限制，提升職能更加便利。

