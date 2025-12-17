減班期間不空轉 中彰投分署推動勞工再充電計畫協助企業穩定人力

減班休息勞工再充電計畫補助企業辦訓減輕負擔。圖／中彰投分署提供





為協助受國際經濟情勢影響、實施減班休息的企業及勞工因應景氣調整，勞動部自今年7月推動「減班休息勞工再充電計畫」，鼓勵勞工於減班期間持續進修、提升專業職能。勞動力發展署中彰投分署計畫啟動以來，主動關懷並聯繫受影響企業，逐案說明補助內容並輔導申請，截至目前已協助30家企業參與，累計超過400人次參訓，協助企業與勞工同步強化競爭力。

中彰投分署指出，計畫推動重點在於協助企業在景氣調整期間穩定人力結構，避免技能流失。以彰化縣一家紡織業者為例，因國際市場波動導致訂單減少，自9月起與員工協議實施減班休息。分署即主動進行關懷訪視，說明可運用之政府資源，該企業隨即申請參加再充電計畫，依員工實務需求規劃品管、儀器校驗管理及策略規劃等課程，有效強化員工專業能力，為未來景氣回溫預作準備。

透過該計畫，參訓勞工除可在減班期間持續學習外，亦可依減班前後薪資差額按月領取訓練津貼，每人每月最高可達1萬7,210元；平均月投保薪資3萬300元以下者，另可申請每月最高2,280元補助，降低進修負擔。企業方面，若自行辦理訓練課程，最高可獲350萬元補助，補助項目包含講師鐘點費及交通費、教材及文具用品費、場地費及工作人員費，大幅減輕辦訓成本。

中彰投分署說明，「減班休息勞工再充電計畫」不限產業別，只要經勞資雙方協議並完成減班休息通報之企業及所屬勞工，皆可提出申請。除企業辦訓外，勞工亦可於減班期間自行參加分署自辦、委辦或經認定之在職訓練課程，並於參訓後向分署申請訓練津貼，津貼將直接撥付至勞工個人帳戶。

此外，分署亦可依企業需求輔導搭配申請「僱用安定措施」，協助勞工在訓練津貼之外，另獲薪資差額補貼，以穩定家庭生計。相關計畫資訊可至「補助企業辦理員工訓練計畫網」查詢，或電洽專案辦公室04-24608375分機218至220

