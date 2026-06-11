減班轉職申請「勞工就業通—職務再設計」成幫手

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因減班轉職的陳聖中，申請「勞工就業通-職務再設計」，獲得補助添購輔具，有效減輕工作體力負荷，降低職業傷害風險。(雲嘉南分署提供)

（另開新視窗）

記者盧萍珊／官田報導

四十四歲的陳聖中原任職公司實施減班，重新轉職投入長照業，在勞動部雲嘉南分署新營就業中心協助下，申請「勞工就業通—職務再設計」，獲得補助添購改良式餐車、護腰與護腕等輔具，有效減輕工作體力負荷，降低職業傷害風險。

從傳產技術員轉任長照，陳聖中完成照服員專業訓練課程，並取得結業證書後，任職於社團法人台南市常青樹協會旗下的營新東山日照中心，展開照服人生，一邊攙扶長者訓練步行、一邊觀察長輩身體狀況，推著餐車協助送餐，反覆搬運物品、彎腰及長時間施力，體力負荷相當大，常在完成一天的工作後，感到手痠、腰痠。

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陳聖中表示，得知勞動部「勞工就業通計畫－職務再設計」方案後提出申請，經專業評估，協助配置符合工作需求的不鏽鋼餐車，減少餐食搬運次數，搭配護腰與護腕等輔具，提升工作效率，也有更多體力與精神專注在照顧長輩上，目前已穩定工作將近一年。

雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，「勞工就業通計畫」希望幫助受國際情勢影響產業的失業勞工儘速重返職場，其中的「職務再設計」方案，每人每年可申請最高十萬元補助，近年也持續擴大協助範圍，詳情可洽各就業中心或撥0800-777888諮詢。