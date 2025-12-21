減產品質佳 名間台灣好茶頒獎

名間鄉冬季「臺灣好茶」頒獎，副縣長王瑞德（左三）代表縣長許淑華頒發匾額給特等獎茶農。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣名間鄉冬季「台灣好茶」比賽二十一日頒獎，此次參賽件數有三百餘件，烏龍組特等獎由李志展勇奪，金萱組特等獎謝明皓。副縣長王瑞德代表縣長許淑華頒發匾額。

名間鄉茶葉種植面積超過二千公頃，是全國最大的茶產區。為提升茶農製茶技術，行銷在地好茶，農會每年歲末辦理「台灣好茶」冬茶評鑑，此次金萱茶與烏龍茶共有三百二十件報名參賽，二十一日舉行頒獎典禮。活動同時辦理農特產品展售促銷活動。

廣告 廣告

農會理事長謝添興指出，今年因天候異常，夏季期間的強降雨及西南氣流不斷，氣溫也起伏不定，茶樹根部受傷影響養分吸收，導致茶葉產量減少。但茶農以精湛的製茶、焙茶工藝，挑選出最優質的茶葉參賽，品質佳，歡迎愛茶人士品嘗採購優質茶葉。

王瑞德肯定得獎茶農用心種植和管理，持續精進製茶技術，讓南投茶品質不斷提升；強調縣府會繼續協助農會行銷，使茶產業越來越興盛。