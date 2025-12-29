減碳公益並行 彰銀關懷高齡弱勢

彰化銀行積極落實企業社會責任與永續發展，今年度推動「電子綜合對帳單 節能減碳愛永傳」公益活動，在廣大客戶與社會大眾熱烈響應下，彰化銀行捐贈新台幣50萬元予「財團法人雙福社會福利慈善事業基金會」，透過金融服務數位化與公益捐助相結合，成功串聯客戶、企業與社會力量，共同為環境永續與長者關懷貢獻心力。

彰化銀行表示，電子綜合對帳單具備便利、安全與環保等效益，不僅能優化客戶使用體驗，更能落實環境、社會及企業管理（ESG）永續金融目標。這次活動鼓勵客戶申辦電子綜合對帳單，並由彰化銀行依申辦情形提撥相對金額進行公益捐款，計新增14萬2166戶申辦電子綜合對帳單，彰化銀行展現回饋社會的實際行動，捐贈50萬元予「財團法人雙福社會福利慈善事業基金會」，支持其長期投入高齡者與弱勢族群的照護服務。

雙福基金會多年深耕於高齡照護領域，致力於提供日間照顧、居家服務、送餐與失智照護等服務，協助弱勢長者獲得穩定的照護支持與友善生活環境，此筆捐款將用於推動高齡照護、支持弱勢家庭及社區老人服務，讓更多需要幫助的銀髮族獲得即時且溫暖的協助。為感謝彰化銀行支持公益，雙福基金會於12月8日舉辦致贈感謝儀式，彰化銀行由副總經理陳瑞珍代表出席。

彰化銀行指出，環境保護與公益關懷是企業永續發展的兩大核心面向。為響應政府推動淨零碳排政策，彰銀積極推廣電子綜合對帳單等數位金融服務，透過減少紙張使用，有效降低碳排放，同時促進金融服務數位化轉型，讓數位金融更貼近民眾日常生活。

此外，這次活動更成功結合客戶參與、環境保護與公益捐助，創造「你減碳、我捐款」的善循環。未來將持續結合數位創新與公益行動，深化綠色金融與社會關懷的實踐，以實際行動回饋社會。