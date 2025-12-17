減碳再突破 中央大學成功研發中溫高效製氫核心材料

減少碳排放！成功研發「中溫高效製氫核心材料」成果發表會。(記者蘇瑞雯拍攝)

在國科會補助下，國立中央大學氫能研究中心主任曾重仁所率領的研究團隊，近期在「質子傳導型固態氧化物電解技術」（P-SOEL）核心材料與微結構設計上取得重大突破。(記者蘇瑞雯拍攝)

在全球加速推動能源轉型與淨零碳排趨勢下，氫能被視為實現碳中和重要關鍵技術之一。在國科會補助下，國立中央大學氫能研究中心主任曾重仁所率領的研究團隊，近期在「質子傳導型固態氧化物電解技術」（P-SOEL）核心材料與微結構設計上取得重大突破，成功開發出可在較低溫度下高效率運作，同時兼具穩定性與耐用度的電極與電解質材料。

國科會工程處處長洪樂文表示，研究團隊在核心材料方面取得突破，電解電池關鍵主要在於電極與中間電解質材料，這些材料的效能，直接影響整體製氫效率與未來應用的可行性。未來風力發電與太陽能發電所產生多餘電力，可進一步用於製氫，並應用於工業、運輸或發電等較難減少碳排放的領域，對國家能源轉型具有高度重要性。

國科會表示，研究團隊製作出的單電解池，在650°C、1.6V的操作條件下，可達到每平方公分5568毫安培的高電流密度，相較傳統需在800°C以上高溫才能達到的效能，這項技術能在較低溫度下運作，不僅更節能，也有助延長設備使用壽命。

此外，研究團隊也運用多種材料分析技術，驗證晶體結構、界面形貌與導電特性，確認電解器在中溫條件下仍能長時間穩定運作，維持高活性與高效率，為中溫 P-SOEL系統奠定關鍵材料與介面基礎，也為製氫電解器未來商品化與在地化應用提供重要技術支撐。

未來團隊將持續強化材料穩定性與製程技術，並與產業界密切合作，將實驗室成果轉化為可以量產的實用製程，推動技術在實際場域落地，同時深化跨域整合與國際合作，加速氫能技術產業應用，提升臺灣在全球氫能技術鏈中的競爭力。