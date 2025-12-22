減碳存摺有感 逾40萬人參與

基北北桃共同推動「我的減碳存摺全民運動」，參與人數突破四十四萬，成果亮眼。（市府提供）

記者王誌成、楊耀華∕綜合報導

基北北桃共同辦理一一四年「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，二十二日辦理參與突破四十萬人暨贊助商頒獎記者會，累積減碳量超過五萬五千公噸。台北市副市長張溫德表示，明年活動將全面升級為「我的減碳存摺二點零」，讓更多市民「有感參與、持續參與」。

張溫德指出，城市轉型不只靠政府單方面推動，必須仰賴企業與民間力量共同參與。感謝艋舺龍山寺率先成為明年百萬級贊助單位，為公私協力做出最好的示範；將持續攜手基隆、新北、桃園讓低碳運輸成為通勤生活圈的共同語言，讓永續城市不只是遠景，而是每天都在發生的日常。

基隆市副市長邱佩琳分享基隆獲「二０二五永續城市ＳＤＧｓ大調查─永續城市環境力特別傑出獎」，展現市府在城市治理推動環境永續與綠能轉型上的卓越成果；十二月三日基隆市首次上國道路線的電動大巴及市府持續推動市公車電動化政策，都讓基隆逐步往減碳城市的方向邁進。

新北市副市長劉和然表示，新北長期將交通政策作為推動淨零轉型的重要工具，透過完善公共運輸與自行車路網，讓市民在日常生活中落實減碳行動；並整合河濱與市區自行車道，串聯通勤與休憩路線，不僅提升騎乘便利性，也獲「ＥＳＧ交通運輸永續獎」，展現永續交通的具體成果。

桃園市則提到，面對極端氣候與淨零轉型趨勢，減碳已成為城市治理的重要課題，必須從民眾日常通勤行為著手。

基北北桃共同推動「我的減碳存摺」全民運動，鼓勵民眾以大眾運輸取代私人運具，讓減碳不只是政策，而是能在生活中持續累積的行動。目前活動參與人數已突破四十萬人，顯示跨縣市合作已成功帶動共同響應低碳交通。