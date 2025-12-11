減碳時代來臨 KPMG直指企業碳盤查最大瓶頸「是這項」

KPMG表示，企業碳盤查最大瓶頸是資料分散、缺乏統一口徑 。圖為台北市政府「能源之丘」光電系統。廖瑞祥攝



KPMG今（11）日表示，全球碳中和趨勢加速，數據治理成為企業永續競爭力的決勝點；然而，多數企業在盤查上的瓶頸並非資料量，而是資料分散、缺乏統一口徑，導致無法轉化為決策依據。

KPMG今天舉行讀書會，KPMG顧問部執行副總陳其愷指出，金管會永續發展路徑圖與環境部盤查規範逐步落地，企業是否具備完善的碳數據治理能力，已成能否跨越永續門檻的核心，溫室氣體盤查不再只是法遵要求，而是企業策略的一部分。

安侯建業碳資源服務公司董事總經理黃力家提醒，溫室氣體盤查隨著法令及工具的齊備，利害關係人在廣度及深度上逐漸要求企業做更完整的揭露以利減碳，企業宜運用適當的資源及早因應。

廣告 廣告

KPMG分析，多數企業在碳盤查上的瓶頸是資料分散、缺乏統一口徑，導致無法轉化為決策依據。企業普遍存在數據治理、科技能力及決策能力等不足，若未及時建立數據治理能力，企業將面臨盤查年年重工的營運風險、無法預估碳費與碳稅的財務風險，以及因 ESG 表現不足而在供應鏈合作中被邊緣化等三大風險。

安侯企管公司經理林靚強調，永續不只是一份報告，而是一套管理能力；沒有可信任的數據，企業就無法做出正確的減碳選擇。在碳時代，永續已成企業營運核心議題，數據治理則是最關鍵的基礎工程。

更多太報報導

聯華林德攜手台灣中油 台灣首2座加氫站在高雄啟用

美國擬禁雙重國籍 資誠專家解讀這些要點須留意

中鋼旗下公司也遭詐團冒用 中盈投資澄清：沒在報名牌也沒推薦個股