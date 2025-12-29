減碳每日省兩千張紙 臺北醫院12/31起不主動提供門診紙本收據

【記者葉柏成／新北報導】衛生福利部臺北醫院為落實ESG永續節能減碳與醫療數位化，今〈29〉日宣布自12月31日起，門診批價櫃檯不主動提供紙本收據，全面推動門診收據無紙化成為目前衛福部附屬醫院中，首家宣布實施不主動列印門診收據的醫院，民眾繳費後無須再等待列印收據，即可領藥離院，優化批價流程並節省等候時間。此外，每日約可減少兩千多張紙與相關碳粉耗材，有效減少紙張使用與碳排放。

院長鄭舜平表示，推動收據無紙化是在兼顧醫療品質與服務便利前提下，實踐環境永續、優化就醫流程的重要作為。臺北醫院門診每日平均約有兩千多人次，門診醫療費用資料皆已依規定上傳國稅局系統，民眾可自行查詢使用；門診收據改採無紙化後，可省去等待列印與取件時間，讓批價流程更為順暢，民眾完成繳費後即可離院，提升整體就醫效率。

《圖說》民眾繳費後無須再等待列印收據，即可領藥離院。〈臺北醫院提供〉

他指出，醫療院所推動收據無紙化已成為趨勢，臺北醫院透過不主動列印紙本收據，每日約可減少兩千多張紙與相關碳粉耗材，不僅讓民眾在就醫流程、報稅與資料查詢上更加便利，也照顧到不同年齡與族群的實際使用需求，同時有效減少紙張使用與碳排放。

醫務行政室陳盈如主任說，自108年起即配合保險業者推動「住院醫療費用保險抵繳服務」，住院病患出院時無須再自行申請紙本收據，即可直接辦理醫療費用抵繳，減少民眾理賠申請及醫療費用墊付的不便，也為後續醫療文件無紙化奠定基礎。隨著相關系統與配套措施逐步到位，臺北醫院自12月31日起，將無紙化服務擴大至門診批價作業，門診櫃檯將不再主動列印紙本收據。

《圖說》臺北醫院自114年12月31日起，不主動提供門診紙本收據公告。〈臺北醫院提供〉

如民眾因保險申請或個人需求需要紙本收據，只要在批價時主動告知櫃檯列印即可；若當場忘記，事後也能至1至3號櫃檯申請，醫院皆會協助列印。櫃檯人員會協助說明，讓長者與陪同家屬都能安心，確保不同年齡與族群的就醫權益不受影響。