減碳護地球 慈濟三單位獲2025天下永續公民獎
台灣淨零碳排的目標，是以2005年為基準，逐漸增加「減碳量」，最新標準是2030年要比2005年減少28%加減2的碳排量；不只是政府，其實很多企業都非常關心ESG的議題。像是天下永續公民獎，今天(11/7)就舉辦頒獎典禮，找出今年對於ESG極具貢獻的46家企業單位，或是政府組織。而特別的是，慈濟四大志業體系，就一次獲得了三座獎項。
「非政府組的第一名，我們恭喜佛教慈濟慈善基金會，我們請顏博文執行長上台領獎。」
全球都在關注ESG，也為此設立許多獎項，今年慈濟基金會和工研院，並列獲得天下永續公民獎，非營利組織政府和非政府組第一名。
慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「ESG現在是全球的企業，還有政府 不管是公部門，私部門 還有NGO組織上面，大家共同都是認同這個方向，因為永續現在是一個很大的挑戰，尤其是在ESG上面，大家都要在環境 社會，以及治理上面，大家都有很多需要，再成長的空間。」
「醫院組的第一名，恭喜 佛教慈濟醫療財團法人，台北慈濟醫院，我們有請何景良副院長，上台領獎。」
慈濟四大志業都十分關心永續議題，台北慈濟醫院今年也拿下醫療組第一名；而大愛感恩科技，則是持續7年蟬聯榜單中，今年也是拿下小巨人組第三名。
台北慈濟醫院副院長 何景良：「包括我們的一些 人員的管理，包括電梯 還有我們的燈光，還有一些我們蔬食環境的推動，把排碳量盡量控制到，最低的狀況。」
大愛感恩科技總經理 李鼎銘：「我們是希望持續地 在這個平台上，繼續地學習跟努力，最後期待大愛感恩科技，讓我們的科技有慈悲的力量，讓環保有感動的故事。」
今年共46家企業獲得天下永續公民獎，有熟面孔也有新企業，政府也統計出台灣的減碳作為確實有在進步。
環境部長 彭啓明：「我們在這兩天，推出了NDC3.0，行政院正式核定了，所以我們減碳目標，各位知道28加減2，38加減2，另外一個最新的數字，我們據2024年減碳的成果，是跟2005年相比 減碳6.7%。」
以2005年作為基準，2030年希望台灣能夠減碳百分之28加減2，2035年則是百分之38加減2。這些獎項，都是在提醒我們，地球只有一個，要各界一同努力，才能達成淨零碳排目標。
