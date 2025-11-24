減碳135噸 光田醫院實施廢棄物減量計畫 醫療廢材變身按摩球

為落實醫療永續與環保理念，光田綜合醫院發揮創意，把洗腎中心使用後的PVC（聚氯乙烯）管線，經過清洗與重塑後，做成「再生按摩球」，提供運動醫學中心的患者在復健時使用。這顆小球不只幫助病患訓練手部功能（如圖），也讓醫療廢材獲得新生命，其中高達70%更使用醫療黃袋中的PVC材質製作，減碳又環保，一舉兩得。

光田綜合醫院表示，依據世界衛生組織《醫療廢棄物安全管理技術手冊》，全球約85%的醫療廢棄物實際上是無害的，若能經滅菌處理後再利用，可有效減少碳排放與焚化污染。

廣告 廣告

光田推動廢棄物減量計畫，特與環瑋科技股份有限公司及吉祥資源科技(股)公司跨界合作，將清潔與消毒後的軟管重塑成小型按摩球，應用於運動醫學中心的手部、足部、頸部與肌筋膜放鬆復健課程中，提升醫療服務的可持續性，最終實現健康與環境的雙贏。

院方也藉此舉辦了社區健康活動，讓民眾實際體驗這款再生環保按摩球。

運動醫學中心施宇宸物理治療師表示，這顆再生按摩球雖外觀樸實，卻是病患的好幫手，可藉由按摩球進行滾壓與按壓等動作，有助放鬆肌肉、促進血液循環，尤其對肌筋膜較緊繃的人更有幫助。