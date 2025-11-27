減稅利多來了！2026報稅「免綜所稅」門檻曝光！免稅額、扣除額、稅率級距、省稅條件一次看

行政院長卓榮泰周四(11/27)於院會拍板財政部報告之「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」，多項減稅措施包含調高（115年）2026年度免(扣)額及稅率級距，減輕民眾負擔。 若是以單身租屋自住者來計算，明年報稅時，年所得64.4萬元以下者即可免繳所得稅，比起前一年度提高了1.8萬元；如果是租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得168.5萬元以下也可免繳稅。 經此次調整，財政部估將有696萬戶受益，總減稅利益達144億元。 此項措施已獲立法院財政委員會審查通過，待完成立法程序，2026年免稅額及扣除額等惠民措施，將於明年5月報稅時適用。

行政院拍板新減稅方案 估696萬戶受益減稅144億元

財政部周四在行政院院會報告「暖心減負擔－所得稅及貨物稅惠民措施」，宣布多項減稅方案，卓揆裁示通過。據估算，115年報稅時，在基本生活費部分，將從21萬元調高至21.3萬元，估惠及202萬戶、減稅利益達12億元。

卓揆在院會中裁示，強化世代照顧、減輕人民生活負擔，讓人民安居樂業，一直是政府施政的重要目標。他說，自107年以來，政府持續推動稅制優化及多項減稅措施。

卓揆解釋，在所得稅部分，配合高齡化、少子女化及居住政策，加大減免稅優惠，包括提高長期照顧特別扣除額金額、擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍、房屋租金支出改為特別扣除額等，並提高各項扣除額額度，以照顧年長、育兒家庭及租屋族群；同時也配合物價指數，調整免稅額、扣除額及課稅級距等，讓國人對減稅有感。

卓揆期盼，相關減稅措施有助減輕民眾負擔、促進節能減碳，具多重效益，請財政部加強宣導，持續朝「稅制優化、簡政便民」方向精進，讓民眾感受到政府照顧國人的用心。

財政部此次推出措施，也包含長照特別扣除額將由每人每年12萬元提高至18萬元，估有35萬戶受惠，增加減稅利益10億元；依物價指數調整後，明年免稅額將提高至10.1萬元，增加4000元，70歲以上為15.15萬元。

在標準扣除額方面，單身者額度調高至13.6萬元、較前一年度增加5000元；有配偶者為27.2萬元、提高1萬元；薪資特別扣除額及身心障礙特別扣除額，則調整至22.7萬元，以反映民眾實際生活成本。

115年稅率級距此次同步調整，年所得逾59萬元的納稅人負擔將減輕。財政部指出，年所得逾59萬元者可減稅2萬元；超過133萬元者減稅5萬元；超過266萬元者減稅11萬元；超過498萬元者減稅21萬元。

財政部估算，經此次整體免稅額、扣除額及課稅級距調整後，預計將有696萬戶受益，總減稅利益達144億元，將可大幅減輕不同所得族群的稅務負擔。

單身租屋族年收64.4萬元以下 雙薪租屋族110.8萬元以下都免稅

此次調整，也再度提高明年的免稅門檻。根據估算，單身租屋自住者，年所得64.4萬元以下免稅，較今年提高1.8萬元；雙薪租屋家庭年所得110.8萬元以下免稅，提高3.6萬元；租屋自住且有兩名6歲以下子女的四口之家，年所得168.5萬元以下免稅，提高4.4萬元。

若是三代同堂租屋家庭，有1名70歲以上適用身障及長照扣除額的長者，以及有兩名6歲以下子女，最高可享224.35萬元的免稅額度。

財政部表示，政府持續推動租稅減免措施，希望在兼顧財政收入與租稅公平原則下，持續照顧經濟相對弱勢族群，切實減輕民眾生活負擔。

財政部表示，政府將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助產業，建構優質暖心賦稅環境。

