減稅大禮包來了！單身租屋者年所得64.4萬以下免繳稅

減稅大禮包來了！財政部今天在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，財政部表示，明年報稅時負擔將再減輕，除了基本生活費調漲外，同時也配合物價指數，調整免稅額、扣除額及課稅級距等，讓國人對減稅有感。

像是在基本生活所需費用金額調整為21.3萬元，調漲3000元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。長照特別扣除額部分，由每人每年12萬元，調高至18萬元，受益戶數35萬戶，增加減稅利益10億元，倘經立法院會三讀通過、總統公布，民眾最快於明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。

基本生活費調整為21.3萬元。圖／翻攝自財政部臉書

財政部指出，截至今年10月底止，消費者物價指數上漲程度4.13%已達綜所稅免稅額、3項扣除額及課稅級距應調整標準（3%），按前述上漲幅度，115年度每人免稅額由9.7萬元調高至10.1萬元（年滿70歲以上者調高至15.15萬元）、標準扣除額由13.1萬元調高至13.6萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由21.8萬元調高至22.7萬元，並調高課稅級距及退職所得定額免稅金額，預估受益戶數約696萬戶，增加減稅利益約144億元，民眾於116年5月申報115年度綜所稅時可以適用。

免稅額度調整。圖／翻攝自財政部臉書

根據財政部說明，115年度免繳稅門檻，若是單身新鮮人租屋自住，年所得64.4萬元以下免稅，較今年報稅提高1.8萬元；雙薪家庭（租屋自助），年所得110.8萬元以下免稅，提高3.6萬元；四口之家（租屋自助+2名6歲以下子女）為年所得168.5萬元以下免稅，提高4.4萬元；三代同堂（若租屋自住+1名70歲以上適用身障及長照扣除長者及2名6歲以下子女），最高可享224.35萬元免稅，增加5.9萬元。

115年度免繳稅門檻上升。圖／翻攝自內政部網站

根據行政院長卓榮泰表示，今（114）年通過的貨物稅減免措施，包含延長購買節能電器減徵貨物稅最高2千元實施期限至118年底；自115年1月1日起，無添加糖飲料及彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等4項家電不課稅；以及自114年9月7日至119年底購買新小型小客車、機車分別減徵貨物稅5萬元、2千元，加上延長中古汽、機車汰舊換新減徵貨物稅5萬元、4千元措施，合計可分別減徵10萬元及6千元。盼減輕民眾負擔。

