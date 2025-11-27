減稅大禮包來了！基本生活費調到21.3萬、單身租屋族年收64.4萬免繳稅

行政院會通過財政部最新減稅措施。資料照片



財政部今（11/27）在行政院會報告「所得稅及貨物稅惠民措施」，所得稅部分基本生活費提高至21.3萬元，若立院順利通過，最快明年5月報稅時就可適用。此外，財政部還調整2026年免（扣）額以及稅率級距，單身租屋者年所得64.4萬以下免綜所稅；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。

根據財政部規劃，所得稅部分，基本生活將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元。長照特別扣除額部分，將由每人每年12萬調高至18萬元，受益戶數35萬，增加減稅利益10億元。

廣告 廣告

財政部也指出，依物價指數調整，反映生活成本，也調高2027年免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額部分，單身調高提高5000元至13.6萬元；有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7萬元。

另外，2026年的稅率級距也調高，財政部表示，在調整免稅額、扣除額及課稅級距後，所得超過59萬元者，可以減稅2萬元；所得超過133萬元者，可減稅5萬元；所得超過266萬元者，可減稅11萬元；所得超過498萬元者，可減稅21萬元。免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

貨物稅部分，財政部延長購買能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間至2029年底。增訂無糖飲料免徵貨物稅等，自明年1月開始實施。

財政部表示，政府將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助產業，建構優質暖心賦稅環境。

更多太報報導

行政院提《財劃法》覆議 綠盼立院給機會充分說明、藍嗆「來就否決」

為期5年！對中國啤酒開徵最高51.94%反傾銷稅率 追溯自今年7/3實施

80億薪水蛋雕！天使「薪水大盜」倫登職業生涯恐告終